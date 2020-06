Oroscopo Branko 29 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 29 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): l pensiero per come andranno a finire certe cose, vecchie collaborazioni, prospettive per le nuove è sempre presente. Ma avrete da domani altre forze e possibilità di mirare a un grande successo, oggi allontanatevi da persone legate al lavoro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Alle cinque della sera non c’è il toro nell’arena, ma nel vostro cielo sì. Più aumenta il caldo e più il vostro cuore sente il richiamo della sua terra zodiacale: Spagna, Andalusia. Se solo poteste, quest’estate, fare un breve viaggio, pure a Malaga, dove nacque il vostro amore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Forse sarete agitati sin dal primo mattino – Luna fa iniziare il giorno dalla Vergine e contro Marte ma quest’ultimo è arrivato alla conclusione del transito in Pesci, domattina sarete liberi!

Oroscopo Branko 29 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Come una dichiarazione di guerra. Sono in primissimo piano tutte le persone che svolgono attività in vista, imprenditori e liberi professionisti, chi lavora in proprio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Occasioni da non perdere! Orientatevi verso un obiettivo e insistete finché non sarà vostro. Non siamo preoccupati per le vostre finanze anche aumentano di continuo le spese. Da quando subite la quadratura Saturno-Urano, combinazione quasi pericolosa anche per macchinari e tecnologie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Quasi una vigilia. Domattina vi sveglierete con Marte di nuovo amico, godetevi anche la Luna nel segno, con un po’ di attenzione alla salute. Nelle donne Luna contro Venere provoca irregolarità, negli uomini acidità di stomaco (vostro punto debole).

Oroscopo Branko 29 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’ultimo metrò. Non perdete quest’ultimo eccitante contatto di Venere con Marte, dura fino all’alba di domani. Con le dovute precauzioni, lanciatevi pure nella movida dell’amore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Fidarsi delle proiezioni dei mercati non è la soluzione, indagini e statistiche vanno bene sui giornali, meno nella vita reale. Nelle questioni finanziarie, campo che entra oggi in una fase che non avrà termine, fidatevi più che altro del vostro intuito.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Potreste anche voi essere toccati nella salute, oggi organizzatevi, per prima cosa senza impegni faticosi e importanti, poi in posti dove potete rilassarvi fisicamente (ossa, cosce, talloni), alleggerire interiormente.

Oroscopo Branko 29 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche quando le Lune sono molto belle, Giove è stimolato e generoso, c’è sempre qualche momento di nostalgia. Sentiamo che qualcosa cambia, in noi e intorno, che forse è già cambiato e non ce ne siamo resi conto fino al tramonto di oggi, quando nel cielo inizia a crescere la Luna.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sabato, magnifico. Ultimo contatto di Saturno (prima che torni in Capricorno) con Urano, significa determinazione, rigore, azione diretta a un fine ambizioso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete il terzo segno che dovrebbe stare attento a quest’ultima opposizione Marte-Luna, in mezzo, si sa, ci sono anche Nettuno e Venere, cautela nella salute. L’invito è diretto anche ai nativi più giovani, non solo agli anziani che faticano di più sotto Marte.

OROSCOPO BRANKO 28 GIUGNO 2020