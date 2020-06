Oroscopo Branko 28 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dobbiamo per forza fare un collegamento tra Luna nuova della scorsa settimana e primo quarto che si forma domenica in Bilancia, campo del matrimonio, collaborazioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Di questo amore del Toro si parla spesso, si discute troppo e a sproposito, sembra che tutti si sentano in dovere di darvi voti, come si fa con i calciatori a fine partita (cosa che consideriamo abbastanza ingiusta).

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete figli della fortuna, non aspettate mai a lungo quel tram chiamato desiderio, arriva sempre al momento giusto, quando più avete bisogno di essere passionali, affascinanti, conquistatori. Dopo un’attesa iniziata il 13 maggio, Marte, astro dell’amore fisico, torna di colpo positivo, inizia una lunga corsa in Ariete, segno amato, che vi porterà nel 2021

Oroscopo Branko 28 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È strano questo week end, Luna transita per due giorni nel segno della Vergine, molto buona per tutte le questioni concrete e reali della vostra vita: casa, conti, affari, lavori, atti scritti, trattative di vendita, questioni burocratiche e legali.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il Leone deve avvalersi di ferrea razionalità, caratteristica che non deriva dalle origini (è figlio del Sole) ma dalla posizione di altri pianeti nel tema natale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Incontri strani e originali previsti per i giovani del segno e per chi non ha responsabilità familiari. Marte sarà vostro amico devoto, insieme a Giove e Saturno, Urano e Plutone, aspetti di straordinaria importanza ed efficacia, garanzia sicura di nuovi successi e affari.

Oroscopo Branko 28 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovreste ritrovare il gusto della battaglia, non solo nel lavoro (dove peraltro è inevitabile) ma anche nella vita di coppia, matrimonio, conquiste passionali. Riguarda specie l’uomo del segno, così fine, non insiste quando non trova immediata risposta alle sue richieste, ma si ritira un po’ offeso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Un quadro astrale che sembra un concerto per strumenti a fiato, vogliamo dire: fatevi sentire, da oggi in poi, sempre. Almeno per quel che riguarda il 2020, anno che per voi prende una svolta che non vi aspettavate. Ma è segnata da Luna in Vergine e specie da Marte, domenica in Ariete.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Eccoci al week end che vi riporterà Marte! I transiti del pianeta nello zodiaco sono importanti per tutti i segni, toccano settori importanti della vita. Finora Marte non è stato d’aiuto per cose di famiglia, forma, amore.

Oroscopo Branko 28 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se pensate che in questi sei mesi avete visto tutto e fatto tanto, vi diciamo – senza nulla togliere – che vi sbagliate, altri spettacoli sono in preparazione per voi, ad iniziare da questa Luna in Vergine.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Fatece largo che passamo noi, sti giovanotti de sta Roma bella. Le stelle, gentile Acquario, liberano per voi tutte le strade che portano a Roma ovvero che conducono al successo e all’amore. Iniziamo con l’amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Attenti alle conoscenze che fate oggi e domani mentre la Luna splende nel segno della Vergine, in aspetto diretto con Mercurio e Urano. Sono due buoni transiti che portano occasioni nel lavoro e anche in affari. Conviene quindi insistere con gli appuntamenti, fare un breve viaggio se serve, ma occupatevi pure di questioni domestiche.

