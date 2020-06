Oroscopo Branko 27 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nella professione, nel lavoro, non si può fare più di tanto, Mercurio e Sole sono in aspetto poco razionale o matematico, Giove quadrato dallo scorso dicembre, qualche problema nelle collaborazioni l’avrà portato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete un segno caldo nel senso della passione amorosa (e di testa), ma le alte temperature non fanno per voi, con Luna in Leone. Segno di fuoco contro Urano, pianeta di fuoco.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Professionalmente imbattibili, ma anche un po’ masochisti, o semplicemente testardi, il fatto è che non vi siete ancora liberati di certe persone opprimenti.

Oroscopo Branko 27 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Lo stimolo, la voglia di realizzare, portati da Luna nuova proseguono oggi con Luna in Leone, domani e sabato in Vergine. Tre giorni che risolvono molto ma dovete impegnarvi, prendere decisioni. Avviare contatti che serviranno nei prossimi periodi quando Marte potrà rendere difficile un po’ tutto, e tornerà il famoso Saturno contro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È veramente bella questa Luna che chiude il vostro giugno, ma sarà ancora più forte il 20 luglio quando aprirà la vostra stagione. Queste ore passano così presto, volano, non riuscirete a vedere tutti, parlare con tutti, ma conta lanciare un segnale:

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In allestimento uno spettacolo astrale nuovo, Luna arriva in serata e resta 2 giorni con voi, conferma che siete a buon punto nel lavoro. Avete bisogno di un po’ di tempo solo per il vostro perfezionismo, gli altri purtroppo non sono come voi.

Oroscopo Branko 27 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lo stress che accusate non nasce dall’attuale situazione ma è la conseguenza delle fatiche di Saturno che avrete dovuto affrontare sin dal giorno del compleanno, settembre-ottobre.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Forma un po’ migliorata ma non ancora perfetta, dobbiamo aspettare altri influssi per annunciare giorni sereni pure per le famiglie. La vita di noi tutti è questa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Orientate l’attenzione al mondo sociale, nel senso di incontri spensierati ed esibizioni mondane. Gli ambienti nobili, chic e un po’ snob, fanno parte del vostro dna, siete sempre stati diversi.

Oroscopo Branko 27 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tirate fuori dal ripostiglio la valigia blu, offerta nel 2011 da Nettuno in Pesci, sulla quale sono incollate cartoline di luoghi visitati. Luna va in Vergine stasera, fino a domenica, giorni perfetti per iniziare una vacanza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra ascesa può essere fulminea già questo week end che vi prepara una Luna primo quarto al massimo della positività. E un Marte che inizierà il transito in Ariete, testimoni importanti perché lanciano basi per un altro futuro professionale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dicono che siete esagerati nelle richieste e affermazioni, ma tutte le persone con ambizioni decise devono essere così. Oggi seguite i tempi della Luna: mattinata in Leone aggressiva per affrontare gente nel lavoro, in serata invece diventa irrequieta.

