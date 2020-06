Oroscopo Branko 26 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Erba di casa mia. Dopo il novilunio in Cancro, segno interessato all’andamento della famiglia d’origine, con attenzione ai figli (anche sposati), Luna inizia a illuminare un altro campo legato ai sentimenti, il Leone.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Mercurio, pianeta degli affari, è ora nel campo a voi favorevole per contatti professionali, discussioni, progettazioni. Voi tutti dovreste avere in questo momento nuovi e grandi progetti in testa, in previsione dell’eccezionale protezione dei grandi pianeti, in luglio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Due giorni di Luna in Leone, 48 ore di contatto con Venere nel vostro segno, combinazione leggera e appassionata per l’amore, che propizia incontri e innamoramenti, ma incide in modo formidabile anche su affari finanziari.

Oroscopo Branko 26 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): C’è un’aria internazionale nel vostro segno, le possibilità che annunciano le stelle si espandono in più direzioni, vicino e lontano. Noi optiamo per il lontano, visto che vi conviene approfittare delle facilitazioni che ancora procura Marte in Pesci, con Nettuno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Luna nel segno apre la vostra estate marziana. Significa che l’astro che avrà primaria importanza nella vita affettiva e professionale sarà Marte in Ariete. Ci sarà pure l’assistenza di altre stelle, ma il successo della stagione, dell’anno, dipende molto da lui, amante di Venere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La bella novità del primo mese d’estate è la posizione gentile di Mercurio che porta persone importanti per la vita sociale. Il suo influsso dal Cancro, addizionato al Sole, reca nuovi amici affettuosi, aiuta a risolvere problemi tra ex e attuali coniugi.

Oroscopo Branko 26 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Con questa Luna in Leone, appassionata e aperta al mondo dell’amore e della passione fisica, incamminatevi verso il vostro personale primo quarto, domenica.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Tra pochi giorni Saturno di nuovo positivo, ma oggi è ancora critico, si scontra con Luna in Leone e quadra Urano, francamente troppo. Fate pure il lavoro programmato, ma senza darci troppo dentro, le difficoltà arrivano improvvise.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Fuoco, aria, terra, acqua. I quattro elementi sono interessati al vostro segno, confermano l’importanza del momento che vivete. I primi 6 mesi sono andati come sapete, prima o poi recupererete qualche posizione perduta. Intanto oggi Luna in Leone apre la vostra estate con promessa d’amore, passione, avventura.

Oroscopo Branko 26 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giove e Marte, come due bronzi di Riace sono ancora in mostra nella galleria della vostra vita, puntate ancora e subito sulle conquiste passionali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ne farete subito una storia di questa Luna per due giorni opposta dal Leone, ma un po’ di ragione l’avete anche voi, non solo il coniuge. Infatti è il matrimonio, cioè i legami di vecchia data anche non ufficiali che risentono di questa fiamma.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sole e Mercurio in Cancro, due ottime protezioni per attività, studio, famiglia. Due giorni di Luna nel punto più giusto, in Leone, crea vantaggi economici.

