Oroscopo Branko 3 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luglio, mese sotto il governo del Cancro, presenta dei punti astrali delicati, voi dovrete lottare per ottenere e conservare. Arrivare primi nelle corse della vita è quasi un obbligo per un segno marziano come il vostro e ora avete la fortuna di Marte nel segno, vostro salvatutto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna ancora in Scorpione rompe un po’ una geometria astrale per altri aspetti quasi eccezionale, in primis quello di Urano nel segno e Sole in Cancro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete anche voi qualche giorno di Luna storta, ma sarà nostra cura avvertirvi in tempo, per il resto il cielo di luglio è tutto per voi. Ritornerete a cantare una hit di Riccardo Del Turco, Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.

Oroscopo Branko 3 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luglio vostro mese zodiacale, in onore di Giulio Cesare (Cancro) si dice – chi a luglio nasce, ha un regno tra le fasce. Ma come insegna la storia un regno si può perdere e voi dovrete stare attenti perché i nemici professionali sono lì, in attesa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non è proprio la Luna ideale per iniziare il nuovo mese. Dallo Scorpione invita prima di tutto i genitori del segno a una maggiore presenza nella vita dei figli. I giovani sposi del segno si preparano invece alle novità e alla crescita del loro legame.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ci piace questo primo luglio, l’impressione che ne ricaviamo è quella del primo giorno di quiete, anche se in realtà c’è sotto un grande e meraviglioso fermento.

Oroscopo Branko 3 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Venere aveva capelli splendidi e lunghi, Botticelli e altri artisti, non a caso l’hanno raffigurata come una dea che esce dal mare. Ma persino lei si metterebbe le mani nei capelli davanti ad alcuni pianeti che questo mese marciano contro il vostro segno, alla fine il meno ostico è Marte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): È sempre di buon auspicio iniziare il mese con Luna nel segno, specie per voi che avete ancora tanti sospesi del recente e lontano passato, da sistemare. Infatti Luna siamo noi e il nostro passato, presente e futuro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luglio proprio un’altra cosa rispetto a giugno. Vi resta negativa soltanto Venere, che però diventa aspra se si scontra con qualche Luna negativa e Nettuno, ma i pianeti che agiscono sulla personalità di un uomo, una donna, sono in forma smagliante.

Oroscopo Branko 3 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Luglio non si annuncia facile, ma può non essere un problema per un segno nato per faticare e programmare ogni giorno nuove strategie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Osate solo se convinti al cento per cento, non tanto di voi stessi (siete abbastanza presuntuosi da credere di essere infallibili), quanto degli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’invidia è una caratteristica umana che non passa mai di moda, lasciatela dire e spettegolare, concentratevi sulle vostre attività, sugli affari, è finito il tempo delle filosofie.

