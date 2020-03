Paolo Fox oroscopo 26 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a portare avanti i vostri progetti, per quanto sia possibile. Nonostante le restrizioni di questi giorni, è importante non smettere di agire. State vivendo una fase di rinascita che coinvolgerà anche i prossimi mesi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Fate molta attenzione alle vostre finanze! In questo periodo avete una gran voglia di conoscere nuove persone, di circondarvi di nuove amicizie. Non fatevi bloccare dalla condizione attuale: perché non coltivare nuovi contatti sui social?

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentirete stanchi per gran parte della giornata. Della sonnolenza, forse apatia per qualcuno, vi accompagnerà già dalle prossime ore. Il popolare astrologo Paolo Fox suggerisce di non cadere nelle polemiche, soprattutto la sera.

Paolo Fox oroscopo 26 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete turbati da emozioni contrastanti. Da un lato vorreste restare soli, dall’altro lato, invece, avete voglia di nuove amici. Sforzatevi di lasciare andare il passato e apritevi, senza timore, verso nuove esperienze e sensazioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cercate dirimanere calmi, specie se di fronte avete una persona un po’ troppo asfissiante. Non scoraggiatevi, perché il prossimo periodo ha in serbo per voi molte sorprese positive.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Occhio alle discussioni in famiglia! L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di affrontare un possibile confronto con il vostro partner usando molta prudenza, specie se l’argomento è piuttosto scottante.

Paolo Fox oroscopo 26 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il transito di Saturno influenzerà in maniera positiva la sfera sentimentale da adesso in poi. Forse qualcuno vedrà già in questi giorni delle conferme che non si aspettava da una storia appena nata. Chi è single potrà contare su questo periodo per fare conoscenze interessanti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le previsioni astrologiche di Paolo Fox anticipano un’occasione importante in amore. Qualche nato in Scorpione, invece, avrà voglia di dare un taglio netto a una relazione. Non siate sorpresi, perché questo periodo di spingerà a cambiamenti drastici sia in amore e che nel lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Venere sta per cominciare un passaggio critico che vi stimolerà dubbi nei confronti di qualche rapporto. Sentirete maggiormente il bisogno di discutere e confrontarvi con gli altri per chiarire certe questioni. Non abbattetevi!

Paolo Fox oroscopo 26 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete ancora nelle grazie di Venere. Il famoso astrologo de I Fatti Vostri vi invita a prendere in considerazione nuove opportunità in amore. Anche chi è uscito da una crisi, potrà contare ancora sul sostegno dei pianeti per cominciare una nuova storia. Non cadete nel tranello dei pensieri pessimisti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sfruttate le difficoltà di questo momento per aprirvi al cambiamento e non bloccatevi. L’oroscopo di Paolo Fox vi invita a liberarvi di tutto ciò che non va. Procedete dritti, anche se intorno a voi si sollevano polemiche.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Forse qualcuno di voi dovrà ancora affrontare molte discussioni in coppia, ma vi sentite comunque più forti di prima. Questo è un buon segno: vuol dire che finalmente state venendo fuori da un periodo complicato che dura ormai da troppo tempo.

PAOLO FOX OROSCOPO 25 MARZO 2020