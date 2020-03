Oroscopo Branko 25 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La giornata di oggi non parte decisamente col piede giusto e voi potreste sentirvi più nervosi del solito. Cercate di mantenere la calma! In compenso la Luna nuova vi regalerà un po’ di leggerezza in più.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Occhio alla tensione per la giornata di oggi! Questa strana Luna potrebbe portarvi dei problemi nei rapporti con gli altri. Oggi per molti di voi sarà come camminare sulle uova.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Branko vi anticipa la possibilità di fare oggi, anche virtualmente, degli incontri utili. Non li sottovalutate!

Oroscopo Branko 25 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questo cielo, complice una Luna un po’ strana, vi invita al riposo. Siete stati sotto torchio negli ultimi mesi e adesso avete bisogno di staccare un po’ la spina!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Finalmente una ventata di aria nuova! La Luna è benevola con voi del Leone e vi regalerà una sorpresa piacevole: forse il riavvicinamento di un ex oppure un nuovo progetto lavorativo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko vi invita a sfruttare la giornata di oggi per affrontare tutte quelle questioni che sono legate alle vostre finanze e alla banca.

Oroscopo Branko 25 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La Luna Nuova potrebbe rendervi più distratti o nervosi del vostro solito. Il popolare astrologo istriano vi suggerisce di prestare più attenzione alla forma fisica.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sono giornate in cui dovreste agire in vista del futuro. Valutate bene un progetto o una relazione e decidete se vale la pena portarli avanti oppure chiuderli definitivamente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nella giornata di oggi vi sentirete più sicuri di voi stessi. Complice Saturno che si trova in Acquario, ritroverete quell’energia positiva che avevate perso nei giorni scorsi.

Oroscopo Branko 25 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le previsioni astrologiche di Branko indicano per domani la possibilità di essere sfidati da qualcuno. Ma non dovete temere, perché Marte dall’alto vi protegge e vi ricarica di energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non sono momenti facili questi, ma voi Acquario potrete contare sul sostegno di ben due pianeti: Saturno, il vostro protettore, e Urano, il pianeta del futuro. Usate la loro forza per cominciare a progettare una nuova fase della vostra vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Queste giornate, scandite da eventi duri e restrizioni, non sono facili da vivere, ma avete un bel cielo, voi nati in Pesci, e dovreste approfittarne per gettare alcune basi in vista del futuro.

OROSCOPO BRANKO 24 MARZO 2020