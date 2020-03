Oroscopo Branko 24 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 marzo 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Iniziate la settimana con il piede sbagliato: molti di voi si sentiranno più nervosi del solito. Siate prudenti e vedrete che l’umore migliorerà.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete sostenuti da un cielo molto positivo. L’oroscopo di Branko anticipa per voi una giornata all’insegna della fortuna.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il periodo che stiamo vivendo è molto difficile, ma voi, Gemelli, dovreste cercare di viverlo con meno ansia. Vedrete che la situazione cambierà presto!

Oroscopo Branko 24 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nei prossimi giorni potreste sentirvi un po’nervosi per colpa di una Luna ostile, ma cercate di sorridere ugualmente: Saturno vi libera della pesantezza che avete vissuto i mesi scorsi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Leprevisioni astrologiche di Branko vi indicano una giornata in cui potrete ritrovarvi delle questioni legate al patrimonio familiare da affrontare. Muovetevi con cautela.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Un velo di inquietudine potrebbe offuscare questo bel cielo che vi sostiene. La situazione che il nostro paese sta vivendo mette a dura prova gli animi di tutti, ma cercate, per quanto possibile, di non abbattervi troppo.

Oroscopo Branko 24 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Finalmente potrete vivere un po’ di meritata leggerezza. Saturno è traslocato nel segno dell’Acquario, vostro amico: uno spostamento che regala ai nati in Bilancia un po’ dell’ottimismo che era mancato nei mesi scorsi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I nati sotto il segno dello Scorpione stanno vivendo un periodo piuttosto altalenante. Qualche problema vi preoccupa parecchio, ma molti di voi potrebbero trovare il giusto conforto nell’amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’oroscopo di Branko invita il Sagittario a prestare particolare cura alla propriaforma fisica. Se vi sentite sotto stress, cercate, per quanto possibile, di staccare un po’ la spina.

Oroscopo Branko 24 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È vero, il momento non è certo dei più facili, ma le stelle vi spronano, comunque, a non trascurare i sentimenti. Avrete l’occasione di vivere una serata romantica, non fatevela sfuggire!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con Saturno nel vostro segno si aprirà una nuova fase della vostra vita. Dovrete cominciare a prendervi quelle responsabilità che avete tralasciato in passato, a cominciare da una maggiore attenzione verso le vostre finanze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il transito di Saturno in Acquario vi metterà davanti a nuove sfide da affrontare: prima fra tutte l’amore. Il popolare astrologo istriano vi rassicura però: saprete comportarvi all’altezza, in modo tale da essere fieri di voi stessi!

