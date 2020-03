Oroscopo Branko 23 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Saturno passa nel segno dell’Acquario e vi concedemaggior respiro: finalmente potrete iniziare a guardare al futuro con più ottimismo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Saturno, il pianeta regolatore, si sposta in Acquario: questo sarà l’anticipo di un trasloco definitivo che avverrà nel 2021. Potrebbe tradursi in qualche rallentamento o ritardo nei vostri progetti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il transito di Saturno in Acquario influenzerà un po’ tutti i segni dello zodiaco. Voi Gemelli, in particolar modo, avrete, nelle prossime settimane, dei benefici in ambito lavorativo.

Oroscopo Branko 23 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’oroscopo di Branko vi invita a sorridere un po’: finalmente Saturno lascia l’opposizione dal Capricorno e vi libera di qualche fardello di troppo. Ritroverete più serenità per guardare ai vostri progetti futuri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il trasloco temporaneo di Saturno in Acquario vi darà un piccolo assaggio di cosa accadrà a partire dalla fine del 2020. Il pianeta punterà il dito su ciò che non funziona più nella vostra vita e darà un forte scossone. È tempo di prendere delle misure!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le previsioni astrali di Branko vi invitano alla cautela, perché da domani Saturno lascerà il segno del Capricorno, vostro amico, per passare in Acquario. Potreste ritrovarvi ad affrontare qualche fastidioso contrattempo.

Oroscopo Branko 23 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Saturno si sposta temporaneamente in Acquario. Questo vuol dire, per voi della Bilancia, una boccata di ossigeno. Finalmente potrete ritrovare un po’ di serenità, anche a livello affettivo!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Branko, il popolare astrologo, vi avverte: da oggi avrete Saturno contro e dovrete muovervi con prudenza. Il pianeta evidenzierà, impetuoso, gli aspetti della vostra vita che chiedono un cambiamento. Fatevi trovare pronti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Come per tutto lo zodiaco, Saturno porterà cambiamenti anche nella vostra vita. Si tratta di un alleggerimento necessario in questo periodo, che vi farà guardare al futuro con più ottimismo.

Oroscopo Branko 23 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Saturno lascerà il vostro segno per trasferirsi, temporaneamente, in Acquario. Il vostro pianeta vi abbandona per un po’, ma non è tutto perduto, perché in Acquario non sarà affatto male!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questa giornata arriverà Saturno nel segno e vi spingerà a iniziare un nuovo ciclo di vita. Rallegratevi, perché si tradurrà nel concreto in un miglioramento necessario.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Lo spostamento di Saturno vi metterà davanti nuove, stimolanti sfide da affrontare: prima, fra tutte, la relazione di coppia. La vostra storia resisterà o sarà arrivato il momento di mettere un punto?

