Oroscopo Branko 21 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È vero, la settimana che vi lasciate alle spalle non è stata fra le migliori, ma l’oroscopo di Branko vi invita a concedervi, oggi, una piacevole serata per due.

Toro (21 aprile – 20 maggio): C’è la primavera alle porte e, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, non può che portare una nuova energia ai nati in Toro. Energia che toccherà soprattutto le relazioni sociali.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche voi, come altri segni, sentirete l’arrivo di questa primavera. I tempi sono difficili, ma non dovete scoraggiarvi, perché a fine mese potrebbero arrivare belle opportunità.

Oroscopo Branko 21 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Preparatevi, perché tra pochi giorni Saturno allenterà la sua presa e vi permetterà di trovare più leggerezza e di vedere la direzione da prendere con più lucidità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non sono giornate semplicissime per voi Leone, che forse vivete dei contrasti in famiglia.Le previsioni astrali di Branko vi anticipano, però, una bella sorpresa in arrivo intorno al 24 marzo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo l’equinozio di ieri, venerdì 20 marzo, Saturno si sposterà in Acquario. Un transito che regalerà leggerezza e maggior vigore, anche a chi ha sofferto di ansia in questi giorni.

Oroscopo Branko 21 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi aspettano dei giorni più sereni dal punto di vista affettivo. Il famoso astrologo istriano vi invita a prepararvi, perché quello che vivrete sarà una piccola anticipazione di cosa vi attenderà in futuro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dopo l’equinozio d venerdì ci sarà un transito negativo di Saturno, che potrebbe portare alcune difficoltà. Dovreste sfruttare questo momento per organizzarvi: cosa c’è da sistemare nella vostra vita?

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Con l’arrivo dell’equinozio la vostra condizione migliorerà di gran lunga. Se qualcuno si è sentito bloccato o sotto pressione, potrà finalmente contare su una nuova energia, che rianimerà anche il fisico.

Oroscopo Branko 21 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Attenzione all’equinozio che potrebbe portare un po’ di tensione nella vostra vita. Chi dovrà fare i conti con qualche controversia, la potrà, comunque, superare con facilità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’oroscopo di Branko vi anticipa un momento di fermento. Tra pochissimo Saturno entrerà nel vostro segno e vi metterà di fronte alle vostre responsabilità. È tempo di prendere decisioni importanti sulla vostra vita!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Con l’equinozio di venerdì 20 marzo si apre un nuovo ciclo per voi: non sarà affatto negativo, ma vi porterà sulla strada nuove sfide da affrontare. Preparatevi!

