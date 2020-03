Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questo weekend avete un gran bisogno di riposare. Le prime giornate di questa settimana sono state piuttosto faticose; sfruttate i prossimi giorni per staccare la spina. Sta per arrivare Venere in amore e vi porterà belle novità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per il Toro le relazioni con gli altri sono molto importanti. Anche ora, nonostante gli eventi complicati, desiderate organizzare qualcosa con le persone cui volete bene. Occhio a un possibile ritardo, causato dall’opposizione di Saturno. Chi vive una storia d’amore da tempo, può adesso pensare di fare un passo in più.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa una fine di marzo molto particolare. Infatti dal 22 Saturno tornerà benevolo e vi metterà di fronte unascelta importante da fare sia in amore sia nel lavoro. Fatevi trovare pronti!

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sono giorni piuttosto difficili per voi del Cancro, ma sappiate che dal 22 marzo Saturno sarà meno disarmonico. Potrete respirare una boccata di ossigeno finalmente! Uscite da un periodo molto pesante che, comunque, vi ha insegnato a dire basta a ciò che non va più. Provate a tenere la vostra tensione a freno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vorreste maggiore tranquillità in questi giorni, un po’ come tutti probabilmente. Siete stressati dagli impegni lavorativi, ma sforzatevi di non riversare sul vostro partner questa tensione, perché Venere in conflitto non vi sarà certo d’aiuto!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Qualche Vergine potrebbe sentirsi bloccata adesso. Dovreste fermarvi a pensare un po’ al vostro futuro. L‘oroscopo di Paolo Fox vi incoraggia: nei prossimi mesi la vostra situazione migliorerà notevolmente!

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi trascinate il malumore dei giorni scorsi. Qualcuno, forse, si è barricato in un silenzio di fronte ai contrasti familiari. Adesso però avrete voglia di ammorbidirvi un po’. Provate ad aprirvi di più e vedrete che vi attenderà un weekend più sereno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il popolare astrologo di Rai2 vi avverte: domani muovetevi con cautela, soprattutto se tira un’aria tesa all’interno di un gruppo che frequentate. Non cadete nel tranello delle provocazioni! Anche in amore dovrete essere prudenti, specialmente venerdì sera.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il momento che viviamo è molto critico. Inoltre i pianeti non vengono in vostro aiuto adesso che avreste una gran voglia di muovervi. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di liberare comunque la vostra fantasia! Attenzione a possibili controversie con il partner.

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nonostante le difficoltà attuali, voi restate delle rocce! I pianeti vi sono accanto e favoriscono un grande progetto. Se vedete dei ritardi, non scoraggiatevi. Avete davanti a voi un anno che vi regalerà grandi soddisfazioni, se saprete coglierle.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete nel bel mezzo di una fase di cambiamento profondo. E dovrete viverla in pieno, per capire cosa funzionava nella vostra vita e cosa no. Molte situazioni che vi andavano bene l’anno scorso, ora sembrano consumate. Affrontate questo periodo con coraggio, perché vi servirà in vista del futuro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi si prospetta un weekend molto interessante. I Pesci coinvolti in una relazione conflittuale, dovranno, però, essere molto prudenti. Aspettate e non agite di pancia ora! Arriverà il momento opportuno per decidere se portare la storia avanti oppure chiuderla del tutto.

