Oroscopo Branko 20 marzo 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anche se avete avuto dei mesi difficili, adesso potrete recuperare un po’ del vostro ottimismo. Dal 22 marzo, infatti, ci sarà un transito positivo di Saturno in Acquario che vi porterà una boccata di ossigeno. Tenete duro!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nonostante il momento difficile che il nostro paese sta vivendo, voi avete il sostegno dei pianeti dalla vostra. Non abbattetevi! L’oroscopo di Branko vi avverte: oggi fate attenzione alle invidie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non sono giorni facili purtroppo, però la vostra forza è anche quella spensieratezza, che riuscite a conservare in ogni momento. Provate a tenere a freno le tensioni quotidiane e, perché no, aprirvi anche a un amore un po’ folle!

Oroscopo Branko 20 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il popolare astrologo istriano vi invita a non mollare, perché tra pochi giorni Saturno allenterà la morsa e vi regalerà maggiore leggerezza. Oggi, però, qualcuno dovrà valutare importanti contromosse da prendere.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siate prudenti, soprattutto oggi. Le previsioni astrologiche di Branko indicano alcuni possibili contrasti con un ex coniuge o un ex socio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I tempi sono molto duri, ma voi Vergine dovreste mantenere l’umore alto, perché avete le stelle da vostra! Oggi potrebbero arrivare importanti novità lavorative per qualcuno.

Oroscopo Branko 20 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Tra poco Saturno transiterà in Acquario e permetterà a voi, nati in Bilancia, di avere una prospettiva più ampia. Di guardare, cioè, al futuro con più serenità, sia in amore che sul lavoro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni vivete parecchie tensioni sia dal punto di vista amoroso sia da quello lavorativo. Cercate di essere cauti, soprattutto se state pensando a un finanziamento. Branko anticipa per qualche Scorpione possibili questioni legali o fiscali da affrontare oggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tenete duro Sagittario, perché a breve la vostra condizione diventerà migliore. Già dal 20 con l’equinozio in vista vi arriverà una nuova energia. Oggi, nel frattempo, qualcuno di voi potrà contare sulla disponibilità di colleghi premurosi.

Oroscopo Branko 20 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È vero, i tempi che stiamo attraversando sono molto delicati, ma voi avete la benevolenza dei pianeti che vi invita a procedere con fiducia. Oggi, in particolar modo, potrebbe rivelarsi una giornata con risvolti vincenti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo cielo vi spinge a tirare dritto verso i vostri obiettivi. A breve Saturno arriverà nel segno e vi spingerà, con vigore, a prendere in mano la vostra vita per cambiare tutto ciò che non va più.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sforzatevi di non assorbire troppo le negatività di questo periodo. È importante per molti di voi portare avanti i propri progetti, anche in questo momento, perché siete sostenuti da un oroscopo molto fortunato. Oggi qualcuno potrà contare su un lavoro di squadra.

