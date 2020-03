Oroscopo Branko 19 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 marzo 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vi invito a fare bene i conti nella giornata di oggi. Gli Ariete che vivono un momento difficile, possono tranquillizzarsi, perché dal 22 marzo la situazione prenderà una piega decisamente migliore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I tempi non sono affatto facili, ma voi li state affrontando con molta forza. Il cielo di domani favorisce, in particolar modo, il lavoro: approfittatene!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarà il periodo critico che stiamo vivendo, saranno le preoccupazioni che avete, ma oggi potreste imbattervi in qualche discussione familiare, specie con i figli. Siate prudenti.

Oroscopo Branko 19 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi consiglio di essere attenti, specialmente, alla guida. Questa Luna dissonante potrebbe rendervi più nervosi del solito e, per questo motivo, poco prudenti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se qualcosa non sta procedendo come vorreste, forse è arrivato il momento per prendere delle contromisure. Tra poco Saturno in opposizione vi spingerà a chiudere tutti quei progetti o rapporti che non funzionano più. Iniziate a prepararvi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nonostante gli eventi esterni, voi state ritrovando la vostra forza e il vostro equilibrio. Le stelle sono con voi e oggi potreste addirittura fare delle conquiste!

Oroscopo Branko 19 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È un periodo molto stressante per tutti, ma per voi della Bilancia forse lo è un po’ di più. Uscite da una fase già faticosa e adesso vi invito a sfruttare queste giornate per dormire di più.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sta per arrivare un’opposizione di Saturno che potrebbe portare tensioni in alcuni aspetti della vostra vita. Dovreste controllare tutto ciò che non funziona più e chiuderlo una volta per tutte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vi suggerisco di usare la giornata di oggi per controllare gli immobili. Se vi sentite sotto stress, tenete duro, perché a partire dal 20 arriverà un’ondata di energia nuova!

Oroscopo Branko 19 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): State affrontando questo periodo con molta forza e questo vi fa onore. Oggi potreste vivere un colpo grosso: fatevi trovare pronti!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi potreste sentirvi particolarmente di cattivo umore. Non sono giorni sereni, questi, e da domenica 22 marzo Saturno arriverà per spingervi, in modo ancora più decisivo, a cambiare ciò che non funziona nella vostra vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È il momento ideale per prendere decisioni importanti in amore: la persona con cui state è davvero quella giusta? Le controversie con il partner sono risolvibili oppure no? Dovrete cominciare a pretendere l’amore con la A maiuscola, perché ve lo meritate!

