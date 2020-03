Oroscopo Branko 18 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nonostante il periodo molto complicato che il nostro paese sta vivendo, l’oroscopo di Branko invita l’Ariete a tenere i piedi ben saldi per terra. Mantenete più calma riuscite.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La situazione attuale è molto difficile per tutti, ma voi Toro avete un sostegno speciale dai pianeti in questo periodo. Qualcuno potrebbe avere belle opportunità per la carriera.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con i cambi di Luna potreste sentirvi più stanchi del solito. Ilpopolare astrologo istriano vi invita a curare, in questi giorni, la vostra forma fisica.

Oroscopo Branko 18 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La Luna in opposizione potrebbe crearvi dei disturbi sgradevoli. Sforzatevi di tenere il nervosismo a freno e vedrete che la situazione migliorerà.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potreste dover risolvere alcune questioni economiche. Qualche Leone forse penserà di chiederà un prestito in banca per realizzare un progetto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La situazione attuale è molto dura per tutti, ma voi Vergine avete la protezione delle stelle a darvi una piccola marcia in più in questi giorni. L’oroscopo di Branko vi invita a sfruttare questo momento di fermo per riflettere su quello che vi piace.

Oroscopo Branko 18 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo periodo vi potreste sentire molto turbati dagli eventi circostanti. Cercate di tranquillizzarvi se possibile e di approfittare dei questi giorni per curare maggiormente la forma fisica.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mantenete la guardia alta riguardo a progetti lavorativi, affari e finanziamenti, in vista del passaggio di Saturno in Acquario che avrà un’influenza disarmonica. Fatevi trovare preparati!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le previsioni astrali di Branko vi invitano a prestare molta cautela negli affari. Se dovete prendere decisioni importanti, siate prudenti!

Oroscopo Branko 18 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se gli eventi attuali stanno mettendo a dura prova i nostri animi, i nati in Capricorno hanno la capacità di mantenere l’equilibrio che li contraddistingue da sempre. Qualcuno potrebbe addirittura imbattersi in una conquista.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il popolare astrologo istriano vi avverte: chi sta pensando a una trattativa o deve fare una compravendita, potrà contare sul sostegno dei pianeti per fare un passo in più.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Gli eventi di questi giorni sono molto delicati, ma l’oroscopo è comunque incoraggiante per voi Pesci. Non chiudetevi, ma aprite il vostro animo agli altri, anche virtualmente se necessario.

OROSCOPO BRANKO 17 MARZO 2020