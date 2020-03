Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete la Luna in opposizione che vi porta un po’ di malumore. In questi giorni siete pieni di incertezze. Vi fate mille domande sul lavoro e sulla coppia. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di mantenere la calma, nonostante il duro momento che stiamo attraversando.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giove in armonia vi dà la forza necessaria per non scoraggiarvi. Anche quando i tempi sono complicati, voi trovate l’energia per proseguire lungo il vostro percorso. Continuate così, perché le risposte arriveranno presto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo momento dovrete decidere cosa portare avanti e cosa no. Sarà importante arrivare alla metà di aprile con leidee chiare in tal senso. Vale la pena continuare quel progetto? A darvi manforte ci sarà a breve Saturno!

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): State assorbendo molte tensioni che vengono dall’esterno e questo vi stressa molto.Le previsioni di Paolo Fox vi tranquillizzano: a partire da fine marzo non avrete più l’opposizione di Saturno e potrete tornare a respirare un po’!

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo periodo potreste vivere con maggiore irruenza le tensioni in famiglia, amplificate anche da una convivenza forzata. Il popolare astrologo vi invita a essere più prudenti con il partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra indole razionale e costruttiva vi darà una mano ad affrontare gli eventi di questi giorni in modo più lucido e concreto. Questa è la vostra forza che dovrete sforzarvi di preservare anche adesso.

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questi giorni vi sentite turbati, forse qualcuno perfino arrabbiato, per dei trattamenti non proprio gentili ricevuti dagli altri. Provate a restare tranquilli, che non vuol dire reprimere i vostri sentimenti!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): È probabile che qualcuno di voi si stia chiedendo se continuare un progetto o portarlo a termine. L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa che entro la fine di aprile sarete messi di fronte ascelte drastiche, riguardanti la vita privata. Dovrete decidere i rapporti che meritano di essere coltivati e quali, invece, andranno chiusi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Anche se il momento non invita alla leggerezza, il famoso astrologo Paolo Fox vi suggerisce di provare a staccarvi, di tanto in tanto, dalla realtà circostante. Dovrete sforzarvi di guardare al futuro con piùottimismo, proprio come sapete fare voi!

Paolo Fox oroscopo 18 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I nati sotto il segno del Capricorno hanno la capacità di risollevarsi anche di fronte alle difficoltà più grandi. In questo momento non farete diversamente, anzi troverete perfino la forza di tendere la mano agli altri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo periodo complicato vi sta spingendo al punto tale di dover decidere cosa desiderate realmente per il vostro futuro, quando gli eventi si risolveranno. Sono momenti di riflessioni importanti in cui dovrete riconsiderare gran parte della vostra vita e cominciare una strada più autentica per voi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di valutare bene il vostro rapporto di coppia, perché da aprile sarete messi di fronte a una scelta.O dentro o fuori. O continuate la relazione oppure la interrompete. Non dovrete trascinare, però, le storie che vivono di conflitti continui.

