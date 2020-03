Oroscopo Branko 22 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anche se il vostro cielo non è del tutto sgombro, vi aspettano dei giorni caratterizzati da maggior leggerezza. Si entra nel periodo del vostro compleanno e per voi inizia un weekend all’insegna di maggior serenità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anche se stiamo vivendo delle giornate molto complicate, provate a non abbattervi! Ritagliate dello spazio per i vostri affetti, perché adesso ne avete davvero bisogno. Molti Toro potranno vivere una serata piacevole.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Branko indica dei giorni in cui potreste sentirvi più stressati del solito. È vero, il periodo attuale mette a dura prova gli animi di chiunque, ma voi Gemelli dovete impegnarvi a non perdere il sorriso che vi contraddistingue.

Oroscopo Branko 22 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Si prospetta un weekend che vi regalerà un po’ di leggerezza in più. Saturno, infatti, si sposta in Acquario, un passaggio che vi libera dei molti carichi che avete portato sulle spalle. Alcuni Cancro potrebbero passare perfino una serata romantica.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete ancora nel mezzo di un periodo critico. Cercate di mantenere il nervosismo sotto controllo. In serata l’umoremigliorerà. Tenete duro che già dal 24 potrebbe arrivarvi una bella sorpresa!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko vi invita a curare il vostro equilibrio fisico. Nonostante le preoccupazioni che stiamo vivendo tutti, i nati in Vergine dovrebbero cercare di tenere la loro ansia a freno.

Oroscopo Branko 22 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il passaggio di Saturno in Acquario vi permette di vivere i prossimi giorni con maggior leggerezza, anche in famiglia. Sfruttate questo momento per guardare al vostro futuro con più lucidità.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il noto astrologo istriano vi suggerisce di organizzare il periodo futuro con molta attenzione. Saturno entrerà in opposizione e vi costringerà a chiudere tutti quegli aspetti che non funzionano più nella vostra vita.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’oroscopo di Branko vi incoraggia a ritrovare un po’ del vostro naturale ottimismo. Transiterà in Acquario e vi aiuterà a vivere le prossime giornate con maggior leggerezza.

Oroscopo Branko 22 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nonostante il momento critico che sta vivendo il nostro paese, dovreste provare a guardare al futuro con più serenità. Chi vive una storia d’amore, potrà ritagliarsi la serata per fare il carico di tenerezza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È vero, questi giorni sono molto impegnativi, ma voi dovreste cercare di non perdere la fiducia per il futuro. Molti Acquario potranno vivere una giornata positiva, all’insegna di alcune soddisfazioni lavorative.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per voi Pesci le emozioni sono molto importanti. Sforzatevi di non assorbire la negatività di questi giorni e concedetevi dei momenti accanto ai vostri affetti. L‘oroscopo di Branko prevede per alcuni di voi una serata in due.

