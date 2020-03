Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Attenzione alle spese nei prossimi giorni! L’oroscopo di Paolo Fox vi anticipa che e breve riceverete delle novità importanti. Questa settimana valutate con molta cautela ogni lettera che riceverete.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentirete stanchi, forse un po’ giù di corda e rischierete di cadere in discussioni inutili. Siate prudenti! Se avete decisioni importanti da prendere, aspettate qualche giorno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo momento molti di voi si dovranno occupare di una questione che avevano lasciato in standby nei mesi scorsi. Potreste iniziare la settimana con alcune tensioni di troppo.

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È un momento difficile che alcuni Cancro affronteranno con l’aiuto dei propri cari. Forse riscoprirete il valore di un’amicizia in particolare. Ilpopolare astrologo de I Fatti Vostri vi invita ad avere pazienza: presto questo periodo finirà!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Uscite da un periodo piuttosto turbolento per i sentimenti. Cercate di mantenere la prudenza, anche in famiglia, perché molto probabilmente c’è qualcosa di ancora poco chiarito. È arrivato il momento di cambiare!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Paolo Fox indica per la Vergine un buon momento per i sentimenti, anche se qualcuno potrebbe non trovare il riscontro che desidera nel partner. Il periodo che stiamo vivendo tutti è molto difficile, ma voi avete, come sempre, una marcia in più!

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Nonostante le difficoltà attuali che il nostro paese sta attraversando, vi aspetta dei mesi molto positivi in amore. Il famoso astrologo di Rai2 vi invita, però, a curare con più attenzione la vostra forma fisica.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potreste ritrovarvi davanti dei problemi legati a incomprensioni. Forse qualche Scorpione dovrà rivedere delle questioni importanti, ma prima del 12 aprile sarà davvero complicato trovare un valido accordo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’oroscopo di Paolo Fox vi invita alla cautela: potreste avere dei problemi con il vostro partner, causati anche da questo isolamento forzato. Cercate di tener duro!

Paolo Fox oroscopo 24 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete protetti da un cielo molto fortunato. Chi ha un interesse per una persona, potrebbe ricevere delle buone conferme. È un ottimo momento anche per le finanze e per fare qualche passo in più nel lavoro in vista dell’estate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il noto astrologo di Rai2 vi avverte: non trasformate la tristezza in aggressività verso gli altri! Presto un aspetto della vostra vita cambierà.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dovrete muovervi con molta prudenza in coppia, specialmente i Pesci che vivono una relazione di lunga data. Il non detto potrebbe diventare motivo di controversie con il partner.

