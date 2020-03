Oroscopo Branko 26 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): State uscendo da un periodo difficile, ma finalmente ritroverete un po’ di ottimismo in più! Inoltre la Luna Nuova, libera dall’opposizione di Saturno, vi garantisce più spensieratezza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ci sono nell’aria cambiamenti per i nati in Toro. Anche se stiamo attraversando un momento duro, sforzatevi di non scoraggiarvi e nemmeno di chiudervi troppo in voi stessi. Nei prossimi giorni potreste ricevere una bella sorpresa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sono giornate un po’ faticose, ma l’oroscopo di Branko vi invita a tener duro. Dalla vostra parte c’è un Saturno armonico che vi sostiene e vi regala forza!

Oroscopo Branko 26 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Queste giornate aumenteranno il nervosismo e la distrazioni in alcuni di voi. Il famoso astrologo istriano vi suggerisce di usare prudenza, in particolar modo nei prossimi giorni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potete finalmente lasciarvi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi. Questo cielo vi regala una boccata di ossigeno in amore, per qualcuno addirittura una notte romantica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko anticipa per la Vergine una giornata positiva. Chi saprà muoversi bene in affari, potrà ottenere dei vantaggi importanti.

Oroscopo Branko 26 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avete un buon cielo che sostiene le vostre relazioni. Riscoprirete l’importanza di bravi soci o collaboranti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potrebbe presentarsi un’opportunità da cogliere al volo! Ciò che conta è che ora siate lungimiranti e valutiate bene i vostri rapporti e i progetti in corso in vista del futuro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se avete avuto contrasti in passato, ora potete rallegrarvi. I rapporti migliorano e qualche Sagittario vivrà belle emozioni in amore.

Oroscopo Branko 26 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Branko vi invita a maggior accortezza, soprattutto nei prossimi giorni. Alcune reazioni potrebbero essere dettate soltanto dalla gelosia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Chi sta valutando dei cambiamenti, forse un progetto da realizzare, potrà contare su un ambiente favorevole e sul sostengo di Saturno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il popolare astrologo Branko indica, per i Pesci che sono liberi professionisti, la possibilità di dover affrontare questioni lavorative legate alla banca.

