Oroscopo Branko 27 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 marzo 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’oroscopo di Branko anticipa una giornata promettente per quanto riguarda gli affari. Chi ha un progetto in corso potrà contare sul sostegno dei pianeti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo oroscopo vi richiama a terra e vi impone di mantenere ipiedi ben radicati sul suolo, soprattutto nei prossimi giorni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il popolare astrologo Branko suggerisce ai gemelli, notoriamente con la testa fra le nuvole, di avere maggior concretezza nei prossimi giorni.

Oroscopo Branko 27 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Occhio a un possibile rivale che potrebbe crearvi dei problemi nei prossimi giorni. Mantenete la calma e gli occhi ben aperti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Uscite da una fase piuttosto complicata sia in amore che nel lavoro. Adesso le cose miglioreranno. Qualcuno forse avrà già ricevuto un piacevole ritorno da parte di un ex o un incarico gratificante.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko è molto promettente per voi della Vergine. Se c’è un progetto a cui tenete molto, datevi da fare il più possibile.

Oroscopo Branko 27 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I prossimi giorni saranno caratterizzati da un equilibrio difficile per molte Bilancia. Ma non dovete scoraggiarvi, perché presto Venere amica vi regalerà delle belle emozioni in amore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo periodo è molto complesso per tutti, ma lo è ancora di più per lo Scorpione che deve prendere decisioni importanti sulla propria vita. Il noto astrologo istriano vi consiglia di staccare un po’ la spina.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non è un momento facile e le restrizioni che stiamo vivendo non aiutano di certo le relazioni. Ma non scoraggiatevi, perché qualcuno di voi potrebbe ritrovare un‘intesa con il partner che aveva perduto.

Oroscopo Branko 27 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il Capricorno è contraddistinto da una invidiabile determinazione e forza, ma qualcuno di voi potrebbe avere un ripensamento importante, mettere in discussione qualcosa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Come detto più volte, avete la protezione di due pianeti molto importanti: Saturno il regolatore e Urano, il pianeta del futuro che vi danno la forza necessaria ad affrontare dei cambiamenti decisivi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’oroscopo di Branko anticipa la possibilità di avere delle notizie legate agli immobili. Se qualcuno è coinvolto in una trattativa, è probabile che gli arrivino delle risposte interessanti.

