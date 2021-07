Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Trovate difficoltà a tenere il passo. Concedetevi più libertà. La vostra gioia di vivere si sta ricaricando e tutto procede bene, a patto che non vi lasciate andare sul fronte fisico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non prendervi troppo sul serio. Prendete tutto alla lettera, il che è un peccato. State consumando le vostre riserve… Optate per la moderazione prima di non sapere più cosa pensare, ciò vi agiterebbe.

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C’è tanto lavoro da fare!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’atmosfera è tesa sul fronte della vostra relazione. Troverete un terreno d’intesa, quindi riflettete. Le circostanze vi permettono di mantenere la calma e razionalizzare la vostra vita privata al fine di migliorarla. Non ci sono nuvole in vista.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa.

Paolo Fox oroscopo 24 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

