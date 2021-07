Paolo Fox oroscopo 23 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 luglio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete bisogno di evadere dal quotidiano, ciò che vi porterà fortuna! Ci sono nuove conoscenze in vista. Controllate meglio la vostra emotività, guadagnerete energie, la vostra salute migliorerà, e sarete in misura di gestire ogni riserbo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra fiducia sarà in crescita. È il momento per ristabilire fiducia con un membro del vostro entourage. Il morale torna e beneficerete di un afflusso di idee ottimiste e dinamiche. Malgrado ciò, il vostro corpo ha bisogno di più attenzioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Paolo Fox oroscopo 23 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rivalutate la situazione in modo diverso e non tacete su ciò che desiderate. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente, siete al massimo della forma! Trascorrere un po’ del vostro tempo libero con un’attività che non sia fisica sarebbe una buona scelta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le persone che vi circondano saranno più occupate, ma la calma vi permetterà di assaporare le gioie della vita. C’è un vantaggio a conoscere i propri limiti. Fate uno sforzo per rimanere ragionevoli, in particolare quando si tratta di mangiare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non avrete problemi nel pensare al vostro lavoro con un po’ di distacco, tenendo conto della vostra vita privata. Chiedete aiuto a persone che conoscete per preparare al meglio le modifiche che desiderate fare.

Paolo Fox oroscopo 23 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi è un buon giorno per ogni tipo di viaggio di gruppo. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine, quindi non esitate a farlo. Sarete in grado di compiere varie mansioni con l’energia che avete oggi, ma potreste migliorare ulteriormente la vostra vitalità mangiando in modo più sano – avete bisogno di mangiare più verdure!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Visto tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, avete bisogno di relax. Potreste approfittare per fare un passo indietro. La giornata di oggi vi porterà una sensazione di calma interiore che è favorevole per ricaricare le vostre batterie emotive.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa.

Paolo Fox oroscopo 23 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le vostre convinzioni avranno influenza se ne parlerete, quindi fatelo apertamente. Potrebbe essere necessario rivedere la vostra dieta – non mangiate più del necessario.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra fiducia in voi stessi è in progresso. Delle verità si rilevano con una persona del vostro ambiente. Una stanchezza fisica si fa sentire, avreste bisogno di riposo e di un cambiamento d’aria, nell’attesa, bisogna rilassarsi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere esattamente ciò che pensate, a voce alta e chiara, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma, ma molto golosi, quindi badate agli eccessi alimentari.

