Oroscopo Branko 23 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ci sono novità nei vostri paraggi. Riceverete una buona notizia che si adatta perfettamente ai vostri piani. Avete bisogno di lavorare sulla tonificazione muscolare, vi aiuterà armonizzare le vostre energie.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra fiducia in voi troverà motivo di crescita. Una verità su un conoscente verrà svelata. State diventando fisicamente più forte, è il momento di iniziare a praticare dello sport e dell’esercizio fisico, non siate sedentari!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sentirete un grande bisogno di privacy, il che vi fa guadagnare delle simpatie. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo la sua dose di riposo. Sarebbe un bene concederglielo.

Oroscopo Branko 23 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete pieni di grinta oggi. Affrontate i problemi senza ulteriori indugi. Concedetevi un massaggio e prendetevi cura del proprio corpo, vi consentirà di ricaricare le batterie. Pensateci!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Oggi la riconoscenza vi circonderà. I vostri legami guadagnano sia in profondità che in solidità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete meno pazienti di quanto gli altri vogliono ma cambiando tattica potete raggiungere un compromesso. Potrete anche essere più realistici di prima e accettare che avete chiaramente bisogno di un periodo di riposo.

Oroscopo Branko 23 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete entusiasmo ma avrete tendenza a lasciare delle cose fino all’ultimo minuto. Le conversazioni che avete oggi vi porteranno pace interiore. Non siate troppo ansiosi e non fate salti mortali per aiutare gli altri. È necessario che dedichiate un po’ di tempo per voi, per ricaricare le batterie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Un immenso bisogno di azione vi spinge a prendere decisioni affrettate. Siete obiettivi nelle vostre scelte. Sarebbe un bene fare una gita per qualche giorno, in quanto siete sotto stress psicologico. Assicuratevi di concedervi un po’ di tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Oroscopo Branko 23 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Alternano nel miglior modo possibile tra attaccamento al passato e voglia di vivere. È necessario procedere verso il futuro. Siete tornati ad essere in piena forma e non riuscite a fermarvi. L’esercizio sarebbe l’ideale per rafforzare il vostro corpo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete modo di uscire facilmente da una lotta di potere. Quello che prima sembrava insormontabile sarà pieno di promesse e di potenzialità. I vostri legamenti hanno bisogno di tono e di rafforzamento – andateci piano con i movimenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

OROSCOPO BRANKO 22 LUGLIO 2021