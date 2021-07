Oroscopo Branko 24 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Imponete le vostre idee senza rendervene conto. Siate flessibili e tutto procederà senza intoppi. La stanchezza vi trattiene sul fronte fisico e avete bisogno di recuperare un po’ di sonno per ricominciare da capo col piede giusto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non avrete nessun problema a concentrarvi sui vostri pensieri interiori. Cogliete l’occasione per parlare con le persone a voi vicine. Non soffrite di crisi di stanchezza, finche non cercherete improvvisamente e frettolosamente di accelerare.

Oroscopo Branko 24 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete più sulla difensiva del solito. Non mescolatevi con chiunque e mantenete la calma. Sforzo mentale, irrequietezza, bisogno di azioni costruttive: questi sono tutti motivi che possono causare un’immensa stanchezza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete in buona forma psicologica. Approfittatene per chiedere ciò che meritate, per far valere i vostri diritti. Avete bisogno di muovervi e tutto andrà a posto. La lentezza che risentite è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Oroscopo Branko 24 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non fate affidamento su nessuno, ma voi stessi oggi, sarete più costruttivi occupandovi delle cose da soli. La vostra natura realista sarà di notevole aiuto per le persone che vi circondano, ma voi non riuscite a capire i vostri limiti – non dimenticate di pensare a voi stessi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra intuizione è molto forte oggi! Il vostro istinto vi guida nella giusta direzione. Approfittatene per disfarvi di alcune manie che si basano su circostanze obsolete e che vi nuocciono, in particolare per quanto riguarda le vostre abitudini alimentari.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Rischiate di apparire troppo egocentrici e avete bisogno di rilassarvi. State esagerando le cose, ma rallentare sembrerà più difficile che procedere su questa strada. Avete bisogno di trovare un equilibrio.

Oroscopo Branko 24 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avete la necessità di concentrarvi su ciò che è essenziale e siete più seri del solito, avete ragione. È necessario dimostrare che siete è in grado di improvvisare, non tiratevi indietro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra vita sentimentale sarà al centro della scena, quindi uscite dal guscio senza indugio! Per riuscirci avete bisogno di ricaricare le batterie e di dormire di più e meglio.

