Paolo Fox oroscopo 22 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 giugno 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Quando sei turbato, quando vivi certe tensioni, solitamente hai qualche cosa da dire! Questa e’ la classica giornata in cui alcune persone si toglieranno un sassolino dalla scarpa. Certo, potresti comunque sentirti un po’ giu’ di corda.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ho gia’ spiegato che entro l’autunno bisogna fare scelte che riguardano la casa, scelte personali o legali. Se c’e’ una disputa per un lascito, per un bene, e’ meglio tagliar corto perche’ chi non si mette d’accordo per l’autunno, poi rischia di stare molto tempo senza una soluzione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Spero proprio che quest’ottimo aspetto tra Venere e Saturno dia non solo una certezza a livello personale, ma anche qualcosa di nuovo a livello professionale. Certo, un po’ perche’ negli ultimi mesi tutto e’ cambiato, un po’ perche’ alcune questioni di lavoro sono state bloccate (addirittura l’anno scorso) e vanno recuperate, c’e’ tanto da fare, c’e’ tanto da lavorare.

Paolo Fox oroscopo 22 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avere la Luna nel segno significa vivere grandi emozioni e provoca il desiderio di amare! Spesso i tuoi amori sono complicati, in certi giorni pensi di avere al tuo fianco la persona migliore del mondo, in altri invece sei tu che non ti senti adeguato, in altri ancora pensi che non sia adeguato il partner.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Al momento fai scelte di lavoro ma devo dire anche di studio. Sono scelte molto importanti, posso dire anche pesanti, nel senso che questo e’ un momento in cui bisogna lasciare alcune finte certezze, e’ una fase di rinnovamento che costa cara, perche’ e’ facile rinnovare la propria vita quando ci sono delle opportunita’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa e’ una giornata interessante per i sentimenti: ad Agosto ci sara’ una bella partenza: le coppie che si vogliono bene evidentemente si lasceranno andare ad un momento di maggiore intimita’.

Paolo Fox oroscopo 22 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei pensieroso! E questa e’ una cosa che sto dicendo da molto tempo. In realta’ basterebbe poco per essere sereni, una buona notizia di lavoro, qualche soldo in piu’!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vorresti vivere una vita serena e tranquilla, pero’ diciamocelo chiaramente, se non hai un nemico da combattere non sei contento! Spesso questo nemico puo’ essere anche l’amore piu’ grande della vita, perche’ anche in questo senso spesso metti alla prova le persone che ti vogliono bene

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stai tornando ad essere piu’ sereno. Certo che tra tutti i segni che hanno vissuto una fase di grande difficolta’ negli ultimi mesi, il tuo e’ tra i primi! Si, perche’ privato della propria liberta’ e in contatto sempre con le stesse persone, qualcuno si e’ sentito di soffocare!

Paolo Fox oroscopo 22 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pensieroso, solitario: e quando ti isoli in questo modo vuol dire che stai riflettendo. Tu non ti isoli perche’ non ami le persone, al contrario, ma sei molto selettivo, nella tua vita entrano solo persone ‘qualificate’, non ti piace uscire con chi ti annoia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai bisogno di grandi progetti e di partner, di soci. Quante volte ho piu’ spiegato che quando ci si innamora di una persona del tuo segno e’ come se si firmasse un patto non solo di amore, ma anche di lavoro, di progettualita’, perche’ per te amore, progetti ed invenzioni fanno parte del tuo modo di amare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Basti pensare che venerdi e sabato sono state giornate veramente pesanti, specialmente nei pensieri! Anche chi vive da tempo con il partner potrebbe sentirsi un po’ affaticato, un po’ nervoso; altri invece si sono pentiti di aver detto delle cose che non pensavano.

