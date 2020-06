Oroscopo Branko 22 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Solstizio d’estate, significa Sole in Cancro, segno che nel vostro oroscopo occupa il settore della famiglia, figli e parenti stretti, avi, delle vostre radici.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Molto bella la partenza della vostra estate, siete già coinvolti in un fermento professionale e finanziario grazie alla positiva collocazione dei pianeti che incidono su successo e affari.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Quasi tutto il giorno Sole con voi, nel segno anche Luna e Venere, l’amore sembra un miraggio, ma è reale e concreto, toccatelo. Prima della fine di giugno pure Marte si associa alla bella compagnia e partirete verso un’estate che lascerà un ricordo che potete già immaginare concreto

Oroscopo Branko 22 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua, alle 23 e 44 avviene il solstizio, Sole entra nel segno e dà il via alla stagione del vostro compleanno. Ogni genetliaco è importante, ma il 2020 resterà nella memoria come particolare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ma ci saranno ancora le rotonde sul mare, ora che pure Leone è obbligato a stare distante? Mentre voi, con Marte spettacolare per mesi, Venere conquistatrice, Giove ottimo, vivrete una stagione che vi farà innamorare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Fino all’ultimo, Luna e Sole in Gemelli non consentono di chiudere la primavera in santa pace. O siete voi troppo indaffarati, o gli altri, fatto sta che dovete attendere l’alba di domani per sentirvi più sereni e riposati.

Oroscopo Branko 22 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’estate sarà impegnativa, ma bisogna vedere come e dove sarete sistemati. Prima della mezzanotte solstizio d’estate, inizia il mese del Cancro, che occupa un settore importante nel vostro cielo: tutto quel che serve al successo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Fotografia del primo mese dell’estate: Sole, Luna nuova e Mercurio in Cancro, Venere in Gemelli, Marte da Pesci ad Ariete, Saturno e altri due pianeti in aspetto costruttivo, Nettuno romantico, Urano ogni tanto imbestialito.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Finirà, me l’ahi detto tu Poco prima di mezzanotte termina la primavera, esce Sole dai Gemelli, domani Luna nuova in Cancro può dare il via a una nuova avventura.

Oroscopo Branko 22 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Lo stress c’è e si vede. Estate vuol dire Sole opposto in Cancro con Mercurio (fino al 5 agosto), e segnala l’inizio del lungo transito di Marte in Ariete, non riposante.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Conquiste sentimentali ad alto livello passionale chiudono la primavera e inaugurano l’estate con la sempre bella Venere in Gemelli, alla quale si aggiunge il 28 Marte appassionato in Ariete, sarà una delle estati più calde.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Terzo segno d’acqua, non potete non gradire il solstizio d’estate in Cancro, stasera, e domani la nascita di Luna nuova. I due felici eventi astrali si verificano nel punto della fortuna, che intendiamo come una serie di casi, incontri, che portano bene nella vostra vita.

