Oroscopo Branko 21 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna e Venere insieme nell’arioso Gemelli, ottimo aspetto per voi che dovete concludere la primavera con un accordo d’affari, lavoro, recuperare il guadagno mancato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Bellissimo il vostro giugno, mese della frutta, degli uccelli canterini, delle lunghe giornate di luce, del solstizio estivo, dei fuochi di San Giovanni. Eccoci, siamo qui, domani prima di mezzanotte Sole in Cancro. Domenica Luna nuova in quel segno, con Giove, tre sollecitazioni al vostro Urano, significa che siete in grado di combinare subito un affare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche voi avete sofferto con Marte in Pesci, ma in amore avete la magnifica protezione di Venere, da aprile ad agosto! Marte diventerà vostro alleato prima della fine di giugno. Intanto concludete la primavera con Luna nel segno e con essa la stagione del compleanno.

Oroscopo Branko 21 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ginocchia, ossa, muscoli, polsi. È giusto ricordarvi subito, prima dell’inizio dell’estate che ci sarà il ritorno di Saturno in Capricorno e il passaggio di Marte nel segno dell’Ariete, quindi fate un controllo preventivo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sole in Gemelli, grazie! Il luminare vi ha assicurato per un mese una formidabile protezione, siete riusciti a tenere sotto controllo l’aspetto più negativo della primavera: Saturno in Acquario. Opposizione che andava contro Urano in Toro, provocando crepe nei rapporti di collaborazione, con autorità, superiori.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tutto inizia a cambiare, in meglio. Prima della mezzanotte di domani saremo in estate, per voi significa l’aiuto meraviglioso del Sole in Cancro, dove continua il transito di Mercurio. Nuovi contatti preziosi per carriera e affari si presentano domenica con i favori della Luna nuova di giugno.

Oroscopo Branko 21 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Gemelli è legato anche alle questioni legali e burocratiche, previsione che tocca molti nativi visto che siete disturbati pure da Giove-Mercurio, uno degli aspetti più complicati per quel che riguarda norme, regole, documenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Soli. Ma è una solitudine che non pesa, forse a lungo ricercata, consente di concentrarvi su iniziative e progetti, collaborazioni e rinnovamenti, che intendete avviare quest’estate nel settore pratico, in fermento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ci saranno altre Lune, ben più favorevoli, perché insistere con questa? Gli ultimi due giorni di Sole in Gemelli, opposizione, sono agitati pure per la presenza di Venere, disturbati da Nettuno e Marte. Evitate argomenti che richiedono concentrazione e salute fisica perfetta.

Oroscopo Branko 21 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Problemi pure per voi, e non poteva che essere così, ma comunque meglio di altri, grazie alla protezione di uno scudo astrale di ferro. Avere nei momenti di generale difficoltà la protezione di grandi pianeti, cioè quelle forze celesti che riescono davvero a controllare e indirizzare una vita verso obiettivi giusti, significa essere vincenti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Molto buoni gli ultimi giorni di primavera, con Sole ancora in Gemelli, sede della vostra fortuna. E più ancora per Luna e Venere congiunte in quel segno, vostro salvatore pure in affari. Sa essere più scaltro di voi, è un uccellino nel nido ma anche uccello predatore, quando gli conviene.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giorno lunatico, assonnato, attività non al solito livello, una certa lentezza nei movimenti, risultano faticosi gli spostamenti, manca la saliva quando parlate

OROSCOPO BRANKO 20 GIUGNO 2020