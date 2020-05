Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): rispetto alla giornata di lunedi hai molta energia per prepararti a vivere anche situazioni importanti. Resta comunque un mese incostante, un giorno ti senti forte ma il giorno dopo ti senti giu’! Questo perche’ nonostante tu abbia una grande ed innata energia, in questi giorni e’ molto difficile trovare un giusto equilibrio. Voglio ricordare che alcuni segni potrebbero essere tuoi complici come Acquario e Toro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei alla ricerca di maggiore stabilita’! E questa giornata e’ gia’ migliore rispetto a lunedi. Incontri favoriti. Entro giovedi potresti anche fare una scelta importante. Le persone che hanno la possibilita’ di recuperare un’attivita’ in corso d’opera, avranno buone intuizioni: ed entro la fine del mese si potrebbe anche sbloccare una questione economica o magari risolvere un piccolo problema. Non faccio molte illusioni per quanto riguarda le questioni in ritardo legate alla burocrazia, perche’ Saturno e’ in un transito che ogni tanto blocca le questioni che stai portando avanti. Ma avremo un’estate di grande recupero anche per i sentimenti!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete usciti fuori da una settimana, quella passata, veramente molto agitata. C’e’ chi ha dato in escandescenze, chi si e’ dovuto arrabbiare molto. Ma per fortuna questa nuova settimana porta una bella energia, soprattutto fra tra venerdi 15 e domenica 17. Possiamo dire, infatti, che il prossimo weekend avra’ connotati completamente diversi dall’ultimo appena trascorso. Quindi, chi ha discusso potra’ fare pace. E si aprono gli spiragli di nuove situazioni che possono riguardare anche l’attivita’ lavorativa, che e’ in recupero.

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo martedi devi stare attento a non dire troppe cose. E’ vero che in questo momento ti senti liberato e vorresti veramente dire tutto quello che pensi, ma sai di essere anche una persona molto pungente, ironica, e quindi a volte puo’ capitare di essere un po’ troppo caustici. Ma cosi facendo, anche se hai ragione rischi di passare dalla parte del torto! Consiglio di evitare contrasti con Ariete e Bilancia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai una carica di energia eccezionale! Peccato che ci sia sempre qualche dubbio nel lavoro, dubbi creati da te o dagli altri, perche’ non e’ detto che in questo momento tu debba per forza cambiare! Forse hai a che fare con persone non troppo serie. In ogni modo, la tua grande carica di energia puo’ essere sfruttata anche per i sentimenti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ho parlato di una settimana particolare; considero sempre il tuo uno dei segni forti del 2020, tuttavia e’ molto importante essere cauti perche’ stai accumulando agitazione. E uno dei problemi e’ che quest’agitazione la tieni dentro con il rischio di sfogarla all’improvviso. Quindi, se vuoi evitare tensioni, discussioni e polemiche, se possibile stai calmo. Se in questi giorni qualcuno cerca di pestarti i piedi, in amore o sul lavoro, potresti reagire con molta, molta energia!

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti trovi in una condizione di forza in un periodo che permette anche sviluppi importanti che possono riguardare i sentimenti! Anzi, proprio l’amore riesce a dare qualche emozione in piu’: assieme a Gemelli e Leone sei tra i segni che possono riprendere quota, che possono vivere una situazione di grande energia. C’e’ da dire che da mercoledi il Sole avra’ un transito importante che coinvolgera’ la tua vita. In generale restano sempre problemi di soldi che bisognera’ affrontare anche a Giugno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai per vivere un momento di grande agitazione. Tu sei una persona molto corretta, ma quando una persona non si comporta con la tua stessa correttezza, la prima reazione e’ la chiusura, poi la rabbia. Attenzione perche’ le prossime tre giornate potrebbero comportare qualche dubbio. E se, come ripeto spesso, dalla fine dell’anno scorso agli inizi del 2020 c’e’ stato qualche problema fisico, evidentemente non tutto e’ superato. In amore devi essere meno caustico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avere Venere in opposizione e’ qualcosa di difficile da gestire! Ricordo, poi, che questo transito andra’ avanti fino alla fine di Giugno, ecco perche’ parlo sempre di dispute di questioni non troppo chiare che riguardano la famiglia, gli amori e le relazioni in generale. Tra l’altro, lo dico in anticipo, il prossimo fine settimana sara’ molto polemico. Quindi, chi ha una storia in bilico dovra’ stare attento.

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei sempre molto ambizioso! Ed in questa settimana sei in attesa di novita’. Sai che sei uno dei segni che recupera in fretta: le ‘indicazioni sociali’ non incidono nella vita di tutti i giorni a livello astrologico: intendo dire che anche se ci sono difficolta’ dall’esterno, se l’oroscopo e’ buono riusciamo a superarle prima degli altri. Tuttavia, questa settimana sara’ meglio dimenticarla! O comunque se vedi che qualcosa non va usa cautela perche’ e’ probabile che ci sia anche molto livore nel cuore, molta agitazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Periodo un po’ particolare! Queste sono stelle non troppo tranquille per il lavoro, dove bisogna affrontare qualche cambiamento e magari non ci sara’ piu’ la stessa mansione, lo stesso ruolo, lo stesso orario. E’ una cosa che ho gia’ spiegato dagli inizi di Gennaio da fine Marzo: molti hanno cambiato! Fortunatamente, pero’, bisogna dire che i sentimenti sono favoriti, e quindi potrei dirti che questa e’ una giornata buona per le relazioni!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un po’ come succede a Vergine e Sagittario, vai incontro ad un fine settimana molto pesante o comunque molto stancante. Di recente ci sono state strane emozioni, forse anche alcune tue riflessioni non sono state cosi pacate in merito all’amore, e trovare il bandolo della matassa non e’ facile! Se una persona non e’ stata chiara con te, e una persona non e’ stata chiara con te, nei prossimi giorni potresti chiedere sincere spiegazioni. Anche sul lavoro c’e’ un po’ d’agitazione perche’ devi mettere a posto tante cose!

PAOLO FOX OROSCOPO 19 MAGGIO 2020