Oroscopo Branko 19 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Duro il cuore che non ama di maggio, dice il proverbio. Non è il vostro caso, il mese vi ha già fatto vedere belle luci provenienti dal mondo degli affetti, famiglia, amicizie, amore. In questo periodo non facile per la società la vostra vita è anche divertente, dovete solo prendere le persone vicine con più leggerezza e con un po’ di ironia voi stessi. Luna nel segno, ancora per metà giorno, appassionata.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Da oltre un anno siete sottoposti al rinnovamento che produce Urano nel segno e nella vostra vita, cambiamenti non ancora visibili a tutti i nativi (il pianeta si muove con lentezza), ma tutti ricevete ciò l’astrologia tradizionale e anche moderna giudicano il massimo di positività: Giove trigono al Sole. Avviene in questa giornata che impazzisce di cose buone con l’arrivo della Luna. Che maggio!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Inizia con Luna in Ariete questa giornata che annuncia la vicina apertura della vostra stagione astrale, mercoledì. Avete il tempo per innamorarvi ancora, Venere è nel segno fino ad agosto, la sola antipatica posizione di Marte in Pesci non interrompe la gioia dell’amore. Può invece diventare ostacolo nella corsa al successo professionale perché mette in moto gli avversari. Ma voi sapete di chi fidarvi.

Oroscopo Branko 19 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nati per amare, non sempre corrisposti quanto meritereste, specie nei tempi di Giove e Saturno, se poi si presenta qualche burbera Luna in Ariete le reazioni sono quelle che sono. Iniziate la giornata con serenità, aspettando il passaggio di Luna in Toro, nella seconda parte, che vi aprirà già domani una possibilità professionale e finanziaria importante, anche se non proprio quella che sognate da un po’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Manca poco a Sole in Gemelli, arriverete al primo traguardo della primavera. Arriverà anche ciò che manca al rapporto di coppia, amore passionale. Importanti giochi di potere, rincorse ai primi posti nella scala del successo, sono segnati già oggi con Giove e Sole, il primo positivo il secondo negativo, a cui si aggiunge Luna in Toro. Non pensateci, la natura è in fiore, ritrovate il gusto di passeggiare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stelle prepotenti, nel senso che vi tengono in tensione continua, confermano però che siete in una fase importante della vostra vita. Ci sono i famosi passaggi, nel lavoro e nel privato, che impongono periodi di riflessione, rinnovamento, cambiamento. A vostra difesa diciamo che l’attuale mondo non è proprio a vostra immagine. Ma oggi le stelle, imprevedibili, offrono un trigono che vi regala fortuna!

Oroscopo Branko 19 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La voce giustizia è pronunciata pure oggi per la potente presenza di Giove in Capricorno, stimolato da Sole in Toro e più tardi pure dalla Luna. Si tratta di qualcosa che state studiando, che dovrete affrontare la prossima settimana, nel lavoro come in famiglia, che noi consigliamo di non rimandare. Avrete da domani un formidabile aiuto dai Gemelli e poi Luna nuova che aprirà nuovi confini.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrete attendere Sole e Luna nuova in Gemelli per liberarvi di questo nervosismo creato da Urano e altre componenti del Toro, dove nel pomeriggio passa anche Luna, conflitti in vista. Cercate altrove nuove possibilità di successo, cercate soprattutto nuove persone e alleati, cambiate, Urano vi vorrebbe più moderni, Venere un diverso stile. Sembrate più giovani sotto queste lune di maggio, innocenti

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Inizia un periodo dedicato al risparmio, ci stiamo avvicinando a Sole e Luna nuova in Gemelli, opposizione, che conserva pure in questa nostra epoca confusa il governo del denaro, delle questioni economiche che interessano attività, famiglia, matrimonio. Da spese e uscite, dai guadagni e bei colpi in affari, la strada al fisco è molto breve. Ma c’è una cosa da recuperare al più presto: i baci perduti.

Oroscopo Branko 19 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Mannaggia a quella Luna quando va in Ariete, non manca mai di creare noie nella salute, attenti ancora stamattina! Dopo mezzogiorno passa in Toro e nel frattempo si verifica un aspetto eccezionale, il trigono tra Giove e Sole. Al transito si attribuiscono qualità a volte esagerate, ma è di certo associato a fortuna. Siete sul trono e nessuno vi butta giù. Solo l’amore fa di voi ciò che vuole. Vincite.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tutto il mondo, visto ciò che ci capita, sembra già stanco di Urano in Toro e pensare che è lì da poco più di un anno! Ma parliamo piuttosto del rapporto che ora avete voi con il pianeta che è la vostra guida. Finché anche Sole è in Toro, dal pomeriggio pure Luna, l’accento è quasi sempre sulla famiglia. Per i giovani vuol dire nido da costruire, per i genitori nuove responsabilità. Il finale? Fortunato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Potete già aprire il vostro negozio ed esporre la merce più preziosa: talento, idee, proposte, critiche, omaggi agli amici, specie quelli che vi sono stati così vicini nei momenti difficili. Organizzate la famiglia, cominciate oggi sotto la protezione eccezionale che ricevete da Giove, Sole, Luna, Marte che vincono pure l’ostilità di Venere e vi fanno innamorare per sempre. Piedi deboli, scarpe comode.

