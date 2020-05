Oroscopo Branko 18 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È Venere che vi rende simpatici, amabili, ottimisti in mezzo a gente che vede tutto grigio, chiedetevi però se siano tutti meritevoli della vostra considerazione, affetto. Giove, l’unico che vi è contro, coltiva dubbi in proposito. Anche Marte mette in guardia da nemici nascosti. Siete presi da questioni economiche e dal successo, ma le stelle chiedono di programmare il futuro sentimentale. Passioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Fidatevi del parere di esperti, specie se pensate a un affare nel campo beni immobili, Giove è fantastico. Luna bellissima con Marte per l’amore, potreste trovare una storia tra oggi e domani. Per voi anta: Saturno batte sulla nostalgia Toro il cuore è sempre giovane

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sfoderate la vostra famosa ironia, è proprio in questi casi, quando Marte inizia a creare incomprensione con l’ambiente di lavoro, non di rado anche in affari e famiglia, che dovete dimostrare quanto valete. Purtroppo il cattivo umore è provocato pure dalla Luna in Pesci, congiunta a Nettuno, la salute prima di tutto. Venere, una farfalla che cerca un fiore profumato su cui posare le stanche ali.

Oroscopo Branko 18 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per la prima volta abbiamo un chiaro e meraviglioso aspetto che annuncia il festoso ritorno della passione. Se volete anche per affari, lavoro, soldi, arte, politica, sport, ecc. Esce fuori in modo clamoroso l’intesa sessuale nella coppia, dovete stare attenti se non avete programmato figli

Leone (23 luglio – 23 agosto): Come al Toro, anche per voi è rimasto unico pianeta ostile Saturno, fastidioso (in tutto) perché retrogrado. Si diverte a far vedere i lati meno simpatici della sua natura, voi invece tirate fuori la naturalezza dei vostri comportamenti, liberatevi di quell’aria di superiorità che assumete pure involontariamente. Il cuore batte per la passione. P.S. In un mondo di lupi il leone è sempre il più forte.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Incertezza generale, nuove lotte in ambito professionale, agitato pure il mondo del privato, a causa della prepotente situazione astrale che si è formata con Venere-Mercurio in Gemelli, contro Marte-Nettuno e Luna in Pesci. Non c’è pace tra gli ulivi. Cercate di stare in ambienti che vi rilassano, con pochi amici selezionati. I grandi pianeti sono sempre positivi, solo impiegano tempo a farsi sentire.

Oroscopo Branko 18 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le cure che intraprendete con Marte in Pesci, campo salute, sono appropriate, state attenti agli attuali punti deboli: gambe, pelle sensibile, palpebre, contorno occhi, capelli (pure le donne). Il resto dei pianeti, Venere in primis, parla di un amore che ha superato molti ostacoli, ma la donna ha bisogno di un uomo che la faccia brillare in società e invece deve fare da balia agli uomini di casa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vita, io ti ringrazio! Tutto arriva nella vostra vita in modo prepotente, potente: amore, separazioni, progressi, cadute, guadagni, perdite Siete il segno più difficile da analizzare, capire, così per noi il vostro oroscopo è spesso molto impegnativo. Oggi, ad esempio, è uno di quei giorni made in Scorpio, dove tutto è possibile, tutto può accadere. Un’eventualità: Luna-Marte-Nettuno, grande amore!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Un piccolo spilorcio si nasconde in ogni Sagittario, ma cresce quando ha contro Mercurio, Venere, Luna, Marte, Nettuno. Una delle primavere meno esaltanti della vita, ma pure gli altri non stanno molto meglio. Quello che dovete conservare oggi e il vostro spirito ottimista, gaio. Lasciate perdere il lavoro per oggi, non è aria…

Oroscopo Branko 18 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete il portabandiera di questo oroscopo, chi scrive crede in voi e spera che ci siano tanti rappresentanti del vostro segno alla guida del Paese, specie in economia, industria, anche il turismo è sostenuto da Venere, nel campo del lavoro, la fortuna è garantita da Giove. Sabato speciale per l’amore, Luna e Marte uniti nel segno a cui eravate anticamente uniti, Pesci (coda di pesce). Sì ai nuovi amori.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete un deposito di idee, non sempre bravi a mettere in risalto le qualità creative, ma ora avete Mercurio e Venere in Gemelli, segno a cui si avvicina il Sole, mercoledì. Sarà come un riflettore che vi illumina sul palcoscenico professionale, nello spettacolo della vita. Oggi dedicate qualche ora a una revisione dei conti, Urano può sempre bruciare un guadagno faticato. E il coniuge fa di testa sua!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giorno astrologicamente perfetto per celebrare il matrimonio. Voi fidanzati costretti a rimandare le nozze, trovate almeno un posticino romantico e promettetevi amore, rispetto, fedeltà. Venere però è severa con le coppie già assortite, troppe chiacchiere in famiglia, ma al calar della sera Luna risplende accanto a Marte, la passione ha il suo trionfo.

