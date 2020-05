Oroscopo Branko 17 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’energia e la gioia di vivere che sprigionate attirano verso di voi persone e circostanze propizie. Non può mancare qualche conflitto con autorità e superiori, ma sono un’ottima occasione per chiudere con qualcuno, per non inseguire persone distanti da voi. Marte avrà enorme potere sulla vostra vita dal 28 giugno, ma fino ad allora indica il pericolo di nemici nascosti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I tre segni di terra sono oggi gratificati da un potente influsso che si crea tra Sole in Toro e Plutone in Capricorno, occasione da non perdere per apportare cambiamenti in qualsiasi settore della vita, dove pensate siano più urgenti. Questo infatti è un trigono eccellente che si presenta ogni anno dal 2008 e si ripeterà per 4 volte ancora, ma ora c’è in mezzo Urano e tutti i pianeti sono positivi!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ogni volta che Mercurio si scontra con Luna porta momenti difficili nella vita familiare e personale, ma ci sono pure soluzioni immediate. Nel segno splende sempre Venere dove diventa astuta amministratrice dei vostri beni. È anche stimolo per la vita di coppia. Le relazioni devono impegnarsi per restare giovani e passionali, Plutone aumenta la passione.

Oroscopo Branko 17 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per voi ottimo, in genere è un transito associato alla sessualità maschile, ma visto che si trova nel campo della coppia incide anche sulla donna del Cancro. Ma dov’è la sorpresa? È nella vostra età, indipendentemente dagli anni, oggi e domani siete tutti tanto innamorati. Luna fantastica in Pesci, generosa anche riguardo ai soldi

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se fosse possibile viaggiare, partire, la previsione sarebbe, via dalla pazza folla! Voi più degli altri segni avete vissuto con difficoltà il periodo di Marte in Acquario, segno in cui resta però Saturno, quindi bisogna ancora agire con massima cautela con soci e collaboratori (non sinceri) e soprattutto attenti alla forma fisica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’agitazione coinvolge tutti i rapporti stretti, anche l’ambiente professionale e domestico, ma non avete bisogno di stressarvi tanto. Lasciate un po’ decantare le cose, importante è conservare buona forma fisica e prepararsi a mercoledì prossimo, quando inizia il mese dei Gemelli. Ma da un’altra parte del cielo c’è un coro di stelle positive che esegue una dolce musica per voi.

Oroscopo Branko 17 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bisogna sfruttare ogni possibilità di successo e guadagno che si presenti in modo spontaneo, perché tutto nasce con il favore di Venere-Mercurio, che ora diventano i vostri portafortuna. Week end importante per studiare e preparare nei dettagli un nuovo programma ambizioso, pure per la famiglia, da mettere in atto la prossima settimana con Sole e Luna nuova in Gemelli. Plutone: il mondo vi opprime un po’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le stelle danno una dritta: Luna e Marte si amano nel mare dei Pesci, Venere invece crea situazioni eccitanti in luoghi in alto, non visti da nessuno, con un bel panorama. Plutone in Capricorno è uno che trova pure nelle ore d’ufficio, insomma tutto diventa complicato. Cerchiamo almeno di dimenticare l’agenzia delle entrate, il quotidiano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro segno raggiunge oggi e domani il suo record stagionale: cinque pianeti contro. Non vuol dire che non possiate fare ciò che avete in programma, anzi più ostacoli ci sono e più cresce il vostro ego, ma il risultato potrebbe non essere superlativo. La soluzione finale però potrebbe essere sorprendente per cose finanziarie.

Oroscopo Branko 17 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Lontano nel cosmo c’è un altro corpo celeste che dal 2008 soggiorna nel vostro segno, Plutone. Pure lui, associato per caratteristiche astrali allo Scorpione, agisce con forza rinnovatrice, specie oggi in trigono al Sole in Toro. Non esistono corpi celesti in aspetto negativo! Favoritissimi anche in amore, i nuovi incontri sono segnati dalla fortuna, decidete voi il settore da sviluppare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Possiamo anticipare che vi attende un mese di grandi amori. Il week end può recare qualche disturbo nell’ambiente dove svolgete l’attività, ma è anche abbastanza irrequieto il campo della famiglia. Non si può fare più di tanto per riportare tranquillità nella vita domestica, perché anche voi risentite della pressione nel mondo esterno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non dovete mettere tutta questa ansia nelle cose materiali, nel lavoro, negli affari. Avete ragione a dire che è dal 4 aprile che non ve ne va bene una, però non esagerate, ogni tanto lo fate, per quella Venere in Gemelli con Mercurio, visto che il 22 anche il Sole sarà in quel segno, avete peraltro un aiuto che vale soldi veri e vi è offerto con simpatia dall’aspetto Plutone-Sole.

