Oroscopo Branko 16 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai delle grandi potenzialità e, adesso, anche gli altri se ne stanno accorgendo. Con la Luna nel segno hai delle carte ottime per puntare alla realizzazione personale. Lavoro e guadagno stanno bussando alla tua porta, cerca di non farti scappare nessuna occasione. In amore, Venere ti aiuta a mantenere vive, con tutte le cautele imposte dalla situazione che stiamo vivendo, anche più di una relazione contemporaneamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Cari amici del Toro, è giunto il momento di mettersi in gioco fino in fondo. Se sei in una relazione amorosa opprimente, Sole e Luna nel segno ti invitano a trascorrere un po’ di tempo in solitudine e libertà. Se il partner non corrisponde più alle tue esigenze prendine atto, ma non cercare per nessun motivo di cambiarlo. Questa primavera non è partita nei migliori dei modi, però consolati pensando che maggio, come ogni anno, ti porterà sorrisi e amori tutti nuovi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le doverose restrizioni che ci sono imposte non fanno per te, soprattutto ora che hai Mercurio nel segno. Senti un forte bisogno di uscire e fare vita sociale, ma sai bene che in questo momento bisogna stare molto accorti. Soprattutto, dentro di te sta nascendo una sorta di timore per questa ripartenza, perché hai paura delle tante difficoltà che, inevitabilmente, incontrerari. Ti sbagli di grosso: sei una persona brillante e, da sempre, davanti agli ostacoli dai il meglio di te. In amore, percepisci che il tuo amore è finito tra le grinfie di troppe malelingue. Anche qui, mantieni la calma: sai benissimo come proteggere la tua privacy.

Oroscopo Branko 16 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Presto ti troverai davanti ad un bivio e la scelta ti sembrerà molto difficile. Posso tranquillizzarti dicendoti che la fortuna è dalla tua parte, perciò ti basterà seguire il tuo infallibile istinto. In amore, attenzione alle sorprese, soprattutto se sei single. Un’ amicizia potrebbe chiederti di diventare qualcosa di più. Chi, invece, è già in coppia dovrà solo godersi la sua bella relazione. Anche la passione tra voi a gonfie vele. Stai sentendo una voglia enorme di andare al mare. Al momento, lo sai bene, non si può ma anche il solo fare progetti in tal senso ti farà sentire meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tanti amici che avevi non si fanno più sentire, probabilmente perché non eri così importante per loro. C’è da dire, però, che anche tu in questo periodo di restrizioni sei stato un po’ orso e hai tenuto pochissimi contatti. Le amicizie vere, però, sono rimaste tutte salde: ti consiglio di ripartire da loro. In amore, invece, sei una situzione di grande incertezza: da una parte hai voglia di libertà, dall’altra senti il bisogno di possesso del partener. Posso solo suggerirti di non prendere decisioni affrettate. Nel tempo libero dai sfogo alla tua creatività.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei una persona molto riflessiva, però stai attento a non esagerare. Credo sia arrivato il momento di lasciarti andare, di vivere intensamente ogni momento, di mettere a frutto gli insegnamenti che questo periodo di restrizioni ci ha lasciato. Lascia in un cantuccio i timori e punta forte sull’autostima. Anche in amore, poi, fai molta attenzione a non cadere nella noia. Se il tuo partner non soddisfa più le tue aspettative, sonda nuove strade più adatte a te. Non avrai rimpianti.

Oroscopo Branko 16 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete persone all’antica. Amate i modi cortesi e tradizionali, chi esce fuori dagli schemi proprio non fa per voi. Eppure, tanti di voi continuano a impelagarsi in storie senza nè capo né coda e relazioni nate in un momento e destinate a rimanere senza futuro. Non va assolutamente bene, perché state vivendo un periodo in cui c’è molto bisogno di armonia ed assoluta chiarezza. Vi consiglio di alzare un muro col resto del mondo, almeno per qualche giorno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sentite un gran bisogno di amare e sentirvi amati. Vi posso preannunciare che la settimana prossima sarà molto favorevole in tal senso. La Luna, infatti, aggancerà il vostro Sole e incrocierà lo sguardo di Nettuno e l’irruenza di Urano. Se il vostro partner vi sta dando problemi o preoccupazioni, vi consiglio di sfogarvi con una persona amica. Fate una bella chiamata, però, non affidatevi alla solita, ‘fredda’ chat.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ un momento delicato, incerto. Avete preoccupazioni sul futuro, perché per voi fare progetti significa perdere contatto col presente. Non è così, ma è inutile ripetervelo: la vostra natura ha, da sempre, la meglio sulla razionalità. Lasciate, dunque, che i vostri pensieri siano guidati dall’istinto, ma non abbandonatevi alla malinconia per il passato. Il sorriso è la miglior cura contro tutte le negatività.

Oroscopo Branko 16 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): State facendo pulizia nelle vostre vite e, del resto, da sempre amate disfarvi del superfluo. Siete in balia della vaghezza di un fututo che appare molto nebuloso, preferireste avere dei punti saldi per aggrapparvi. Il vostro equilibrio, comunque, non è in discussione perché Saturno vigilerà in tal senso. In amore siete molto freddi e il partner ne sta risentendo: se non volete mandare tutto a rotoli cercate di far prevalere, almeno per una volta, il cuore e non la testa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete in fibrillazione, perché sentite un gran bisogno di emozioni forti. Tutto lecitò, però bisogna saper cogliere al volo certe occasioni. Non potete sempre pensare che tutto vi sia dovuto, perché poi certi treni non passano più e a rimetterci sarete soltanto voi. Marte nel segno vi suggerisce, in amore, di promettere sesso , quando sarà possibile, a qualcuno di cui, però, non vi fidate fino in fondo. Se pensate che valga la pena correre il rischio procedete, altrimenti vi consiglio di mettere un bel freno al vostro istinto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La settimana che arriverà dal 18 in poi porta con sé un’abbondante dose di buonumore. Approccerete alla pienezza della ‘Fase 2’ con lo spirito delle grandi star che si apprestano a calpestare il red carpet. Sentirete dentro di voi una solarità che renderà splendide anche le giornate di pioggia. Tutti i pianeti vi sorridono, ma non abbastanza da tenervi a riparo dalle invidie di chi ‘soffre’ il vostro sorriso smagliante. Attenzione, dunque, alle immancabili malelingue…

