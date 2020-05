Oroscopo Branko 15 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cerca di tenere un profilo basso anche in situazioni turbolente, avrai vita facile senza troppi problemi. In famiglia cerca di trovare un modo di rilassarti, ne hai bisogno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se hai intenzione di provare nuove strade, questo è sicuramente il momento adatto, non lasciartelo scappare. Potrebbero esserci delle tensioni sul lavoro, mantieni la calma e vedrai che andrà tutto bene.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sul lavoro è un momento positivo sia con i colleghi che con i tuoi superiori, continua così. In famiglia ci potrebbero essere delle incomprensioni, ma sono passeggere, non è necessario dare troppo peso

Oroscopo Branko 15 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nella vita la collaborazione è fondamentale, soprattutto in campo lavorativo, sei capace ma con i colleghi rendi al massimo. In amore non trascurare il partner che ha bisogno della tua vicinanza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci saranno piccoli problemi e avrai bisogno dell’aiuto degli altri, metti da parte il tuo orgoglio e chiedi una mano, riuscirai a risolverli senza troppe difficoltà. In amore procede tutto come sempre, ma non trascurare mai chi hai accanto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non sarebbe male consultare gli altri prima di iniziare un nuovo progetto. Con Marte che si muove nel segno opposto, amici e colleghi di lavoro potrebbero crearti problemi. Massima prudenza e tutto procederà per il meglio.

Oroscopo Branko 15 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Potrebbero esserci notevoli pressioni sul lavoro nei prossimi giorni, ma devi resistere. La cosa più importante è di non sovraccaricarti di lavoro e responsabilità, meglio rinunciare a qualcosa per evitare lo stress.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Anche se gli altri potrebbero consigliarti di lasciar stare, cercherai in tutti i modi di portare avanti le tue idee in campo lavorativo. Cerca di mantenere la positività in famiglia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ci saranno momenti nei prossimi giorni che ti potrebbero stressare più del dovuto, non scoraggiarti e tieni duro. Cerca di ignorare le stupidità degli altri e cerca di circondarti solo di persone positive.

Oroscopo Branko 15 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dovresti provare a goderti di più i tuoi successi, senza farti scoraggiare da chi vorrebbe bloccarti. La famiglia è un ottimo rifugio contro la negatività che ti potrebbe circondare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Assicurati che i tuoi affari finanziari diano buoni risultati. In campo lavorativo procede tutto nel migliore dei modi, ma cerca di non abbassare mai il controllo della situazione. In famiglia è il momento del riposo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I sogni sono belli, ma è arrivato il momento di cercare di metterli in pratica. Non avere paura e concentrati su te stesso. Sul lavoro le inevitabili tensioni non devono spaventarti, sai cosa fare.

