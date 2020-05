Oroscopo Branko 14 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ un periodo burrascoso! E per riuscire a ottenere tutto quello che desideri potresti avere degli scontri con chi ti è accanto, sia nel lavoro che in famiglia. Calma anche in amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Cerca di perseguire le tue idee anche coinvolgendo gli altri e vedrai che ti resteranno accanto. In amore non perdere tempo, cerca di non tirarti indietro. E’ il tuo momento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Un problema che ti perseguita torna alla carica è arrivato il momento di affrontarlo e risolverlo. Bisogna essere pragmatici! Nella quotidianità cerca di mantenere il giusto equilibrio e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Branko 14 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non lasciarti sopraffare dalle paure, hai le capacità per affrontare ogni problema. Come Cancro sei molto sensibile ai suggerimenti, ma non perdere di vista il tuo obiettivo, solo tu sai veramente cosa fare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci saranno piccoli problemi e avrai bisogno dell’aiuto degli altri, metti da parte il tuo orgoglio e chiedi una mano, riuscirai a risolverli senza troppe difficoltà. In amore procede tutto come sempre, ma non trascurare mai chi hai accanto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cerca di avere più coraggio di affermare le tue idee, sei intelligente e riuscirai a portare a termine quello che più ti sta a cuore. In famiglia c’è bisogno di tranquillità e tu saprai cosa fare.

Oroscopo Branko 14 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il momento non è dei migliori per nessuno, ma proverai il modo per risolvere qualche piccolo problema. In famiglia e sul lavoro piccole incomprensioni potrebbero impensierti, ma basta aspettare e tutto tornerà come prima.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il tuo atteggiamento sul lavoro nei confronti dei tuoi colleghi sembra essersi indurito di recente, cerca di non chiuderti troppo. Lo stesso nei rapporti famigliari, dovrai mantenere la calma e attendere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Prenditi tutto il tempo che ti serve per fare chiarezza sul tuo futuro. Una volta che quelli intorno a te hanno una chiara idea dei tuoi obiettivi, avrai sicuramente più facilità nel rapportarti con il mondo esterno.

Oroscopo Branko 14 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il Capricorno è uno dei segni con più polso, ma cerca di non tirare troppo la corda perchè la collaborazione, specialmente sul lavoro, è fondamentale. In famiglia e con gli amici avrai bisogno dei tuoi spazi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Al momento non ti manca la fiducia e credi in te stesso, potresti essere di aiuto a chi ti è accanto. Qualche pensiero in più e molta stanchezza sul lavoro, cerca di ritagliarti un po’ di spazio per ricaricarti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ un periodo molto burrascoso nel rapporto con gli altri, sia in campo lavorativo che in quello privato. Potresti avere qualche duro scontro,ma cerca di evitare al punto di rottura. Basterà attendere e con calma tutto si appianerà.

