Oroscopo Branko 13 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarà una settimana che vi vedrà protagonisti dal punto di vista lavorativo. Avrete un cielo favorevole, che vi aiuterà a gestire al meglio la vostra vita. Cercate di non consumare tutte le vostre energie nella giornata di domani

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’influsso di Marte vi aiuterà tanto a riprendere in mano le redini della vostra quotidianità. Nel lavoro, sarete capaci di portare a termine dei progetti in sospeso. In amore, attenzione a qualche litigio di troppo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Attenzione a qualche tensione sul lavoro, ma non preoccupatevi che presto tutto si sistemerà. I cuori solitari, saranno pronti a nuove esperienze e frequentazioni. Non lasciatele scappare.

Oroscopo Branko 13 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Domani avrete voglia di rivoluzionare la vostra vita, perchè non approfittarne, se già avete già le idee chiare? Anche in amore c’è voglia di cambiamento, o di dar nuovo brio alla propria storia, meglio provarci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra forza e determinazione verranno sfoderate come non mai in questo 2020. Non sempre però le cose vanno come si vorrebbe, potrebbero esserci delle tensioni sul lavoro, mantenete la calma. E’ il momento di dedicarvi alla famiglia e agli affetti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa sarà una giornata molto tesa sul lavoro, ci vuole solo molta pazienza. In amore, qualche piccola incomprensione, ma non preoccupatevi, tutto si risolverà senza grossi problemi.

Oroscopo Branko 13 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Domani sarà una giornata abbastanza tranquilla in famiglia.I cuori solitari, avranno una grande voglia di innamorarsi e quindi direte no ad avventure e frequentazioni lampo senza nessun futuro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In famiglia potrebbero esserci delle tensioni, cercate di non tirare troppo la corda e tutto si risolverà. Mentre in campo lavorativo e amoroso, al momento procede tutto molto tranquillo, cercate di approfittarne.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Saranno giornate molto movimentate e con qualche incomprensione in più rispetto al solito, non preoccupatevi con tranquillità si risolverà tutto. In amore, attenzione ad alcune situazioni complicate e ambigue, cercate di capire se ne vale veramente la pena.

Oroscopo Branko 13 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete coinvolgenti, creativi ed originali. Soprattutto nel lavoro, questo sarà un importante salto di qualità, che vi permetterà di essere vincenti e ben visti nell’ambiente. In amore, il partner apprezzerà notevolmente questo vostro spirito inedito.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete bisogno di un po’ di leggerezza, dopo un periodo molto complesso e faticoso, concedetevi qualche svago. Nel lavoro, armatevi di tenacia e sicurezza in voi stessi. Sono le uniche caratteristiche che al momento vi mancano per una buona riuscita dei vostri obiettivi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Domani potreste essere molto nervosi, mantenete la calma e affrontate con più freddezza possibile ogni situazione e tutto andrà per il meglio. State da soli se necessario, riflettete su voi stessi e su cosa non va, in questo modo, eviterete di complicare ulteriormente le cose.

