Oroscopo Branko 12 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nuovi progetti per le coppie. Infatti questa prima parte di maggio sarà importante per la ripresa professionale e, chi vorrà cambiare potrà contare su buone opportunità. Non si esclude un rientro di denaro anche per eventuali rimborsi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’umore non è dei migliori, non ripartite con il piede sbagliato. Con il partner tenete la lingua serrata tra i denti. Cercate di programmare nuove iniziative, ampliare le vostre vedute poiché avete la necessità di ricercare altre esperienze, ma dovrete prima risolvere alcuni problemi di vecchia data non ancora risolti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarebbe meglio rallentare i ritmi cercando di riposare il più possibile. In amore sarete irresistibili, per i single è in arrivo un colpo di fulmine oppure un ritorno di fiamma. Finalmente torna la vostra comunicativa e l’invidiabile vitalità.

Oroscopo Branko 12 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se avete iniziato da poco una relazione, non tormentatevi per capire se è vero amore e se avrà un futuro, godetevi il momento. Ottimo periodo anche per le coppie che hanno da poco superato una crisi. Cercate di essere sereni e di vivere giorno per giorno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete agitati perché forse state cambiando lavoro oppure ne avete appena accettato uno nuovo. Se siete single, una sincera amicizia si sta trasformando in amore. Le coppie collaudate da tempo non temono crisi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non è questo il periodo per lasciarsi bloccare da vecchi condizionamenti. Qualche problema nella coppia. Se siete single, non è il periodo giusto per incontri o nuove amicizie.

Oroscopo Branko 12 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ proprio necessaria una pausa. Altrimenti, ci penserà la Luna in Capricorno a fermarvi, porterà un po’ di gelo in qualche rapporto stretto. Venere chiede maggiore attenzione tra i coniugi

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Da domani la Luna con Giove indica forti guadagni. Dalla prossima settimana vi aspetta qualche giornata burrascosa, ma mantenete la calma e tutto tornerà nella calma.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le noie non vogliono lasciarvi, ma tenete duro. In amore cercate di non pretendere troppo dal partner, cercate di accettare qualche piccolo compromesso.

Oroscopo Branko 12 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa sarà una giornata che potrebbe dare qualche soddisfazione. Avete la Luna fortunata dalla vostra parte. Per chi è single, ci vuole ancora un po’ di pazienza, ma non demordete.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Trasformate la giornata in un giorno di dolce far niente, perdetevi del tempo per voi. Venere che tanto vi ama è nell’aria portando buon auspicio per il campo economico.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per voi l’amore è una dolce condanna, ma il transito in Gemelli tocca più la famiglia. Se siete single potrebbero nascere dei flirt fugaci. Bisogna attendere ancora un po’ di tempo per avere qualcosa di più concreto.

