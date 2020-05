Paolo Fox oroscopo 12 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 12 maggio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ una giornata che parte con la marcia sbagliata! Diciamo che senti di non avere tante risorse: e’ chiaro che se c’e’ una persona che ti provoca, rischi di rispondere anche in maniera piuttosto diretta. Un consiglio: attenzione alle parole!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa giornata senti che e’ arrivato il momento di dire come la pensi. Non escludo un bel progetto da varare per Agosto, ma non bisogna dare nulla per scontato. Ricordo che alcuni segni come il tuo possono avere maggiori difficolta’, ma la maggior parte di voi si sta impegnando per superarle. E’ come se volessi sfidare il destino!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo e’ un momento un po’ particolare: la mattinata di questa giornata non mi convince affatto, e nel pomeriggio potresti dover fare chiarezza in amore. Posso dire che per molti di voi il valore della famiglia e’ diventato ancora piu’ importante nel corso degli ultimi mesi. Ecco perche’ e’ necessario regalarsi qualche emozione in piu’! In campo professionale e pratico, si sta per partire verso nuovi lidi.

Paolo Fox oroscopo 12 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ meglio che eviti qualsiasi tipo di discorso che possa creare imbarazzo. Questa situazione astrologica e’ un po’ particolare soprattutto per i soldi e i contratti: o ci sono soldi che non sono arrivati o non sei convinto di sottoscrivere certi accordi o portare avanti progetti. Se ci sono persone che sono contro di te, gia’ dai prossimi giorni dovrai per forza di cose affrontarle.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una pausa di relax ci vuole! Sei messo sotto torchio da queste stelle soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In ogni modo, tu ami impegnarti e questo comporta anche tante responsabilita’. C’e’ anche qualcuno che si approfitta del fatto che alla fine sei tu che risolvi tutto e ti scarica addosso i suoi problemi. E questo non va assolutamente bene. Fortunatamente, in campo sentimentale hai piu’ risorse!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questa giornata potresti renderti conto che hai tralasciato l’amore. Ora io mi auguro che tu possa contattare direttamente la persona che ami, ma c’e’ da dire che gia’ da questa giornata iniziano esserci delle risorse maggiori. I sentimenti non sono al massimo mentre nelle questioni di lavoro puo’ nascere qualcosa di nuovo.

Paolo Fox oroscopo 12 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questa domenica sei un po’ sottotono, e nel pomeriggio sarai un po’ pensieroso. Nei rapporti coi segni Ariete e Capricorno possono esserci diverse difficolta’. Raccomando di evitare qualsiasi tipo di conflitto, se e’ possibile, e di fare scelte importanti solo se ne vale davvero la pena. Cerca di stare sereno il piu’ possibile!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questa giornata si recupera, specialmente a partire dal pomeriggio. Avere Marte e Saturno dissonanti significa che nel lavoro non tutto e’ andato bene: improvvisamente c’e’ stato un cambiamento che non ti saresti aspettato, forse anche un voltafaccia. Diciamolo chiaramente: tu hai bisogno di chiarezza. E quando le persone non fanno le cose per bene, il primo a stare male sei proprio tu!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei alla ricerca di un amore che non c’e’, forse di un’avventura immaginaria. Anche se non ci possiamo muovere, avresti bisogno di viaggiare, di andare lontano: visto i blocchi nel periodo raccomando di utilizzare la fantasia, che sempre un’arma a disposizione di tutti quelli che vogliono sentirsi liberi. E ora e’ proprio quello che vorresti in amore, e cioe’ piu’ liberta’ d’azione!

Paolo Fox oroscopo 12 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno e’ un elemento in piu’ per dire che stiamo attraversando una fase di maggiore tranquillita’. E’ chiaro che ci troviamo tutti in una bufera, quindi parlare di serenita’ e’ difficile, ma entro meta’ Maggio e’ molto probabile che arrivi qualche buona notizia che ti conforti! Per quanto riguarda l’amore, vedo un cielo abbastanza neutrale: chi ha una storia la mantiene, chi non c’e’ l’ha, forse neanche la sta cercando!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni senti la necessita’ di iniziare una nuova vita. E’ una trasformazione di cui avevo gia’ parlato agli inizi dell’anno, a Gennaio. Venere e Marte favorevoli parlano d’amore, di sentimenti ricambiati, di relazioni che in questo periodo possono diventare anche una sorta di grande prospettiva. In casi eccezionali si potrebbe addirittura parlare di una voglia ‘estrema’ di trasgressione!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questa giornat puoi contare su una Luna amica a partire dal pomeriggio. Al mattino, invece, sara’ possibile svegliarsi ancora scontrosi, nervosi. D’altronde, e’ da venerdi pomeriggio che senti che le cose non vanno oppure hai bisogno di un po’ di tranquillita’. In questa domenica devo pregarti di non mettere troppa carne al fuoco. Forse in amore hai subito un trattamento che non ti aspettavi oppure sei tu ad essere molto confuso.

PAOLO FOX OROSCOPO 11 MAGGIO 2020