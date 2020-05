Oroscopo Branko 11 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cosa voglio davvero? La vostra domanda rimbalza a Mercurio, comunicatore delle stelle, che domani entra nel segno dei Gemelli. Qualcosa si sta muovendo. Si respira la voglia di spostare lo sguardo altrove. Siete stanchi di saziarvi solo di briciole. Vi sentite denutriti di soddisfazioni. Sarà lui, insieme a un sensuale Marte nei Pesci, a presentarvi una nuova occasione che sconvolgerà i piani, resuscitando l’emozione. Parola chiave della settimana: svolta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): l cielo comincia a schiarirsi. Marte nel segno dei Pesci muove con grande intuito le sue pedine. La partita torna a farsi interessante. Uscite da quello stato catatonico che raffreddava testa, cuore e pensieri. Venere e Mercurio in Gemelli compiono miracolosi atti di leggerezza. E nel giro di un sorriso rialzano l’ombrellone caduto sul vostro malumore. Perfetto. L’ultimo quarto di Luna chiude la fase del pessimismo. Parola chiave della settimana: sollievo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non siete foglie al vento. Ora potete guardare gli altri dritto negli occhi. Perché avete accanto Venere e Mercurio, duetto stellare dal fascino dialettico che si spalma sul vostro segno come una crema dopo sole. E poi Saturno inizia a fare effetto come una tachipirina sulla febbre dell’impazienza. Vi sentite meglio. Anche se, tra amore e lavoro, è ancora un caos di risvegli emotivi. E c’è ancora troppa diffidenza. Parola chiave della settimana: ripartire.

Oroscopo Branko 11 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ottimo lavoro. Marte entra nei Pesci pronto a risanare qualsiasi malessere. E la mente, l’umore, i pensieri rimasti chiusi in un lento rimuginare finalmente si ossigenano. Tornate sul binario dell’ottimismo. Ce ne è voluto di tempo per far ripartire lo slancio. Giove e Plutone sono promotori del coraggio, sfida per il cancerino che ha bisogno di un avversario per scrollarsi di dosso fantasmi non così lontani. Parola chiave della settimana: recupero.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete fiamma sull’impazienza. Mercurio entra in Gemelli e arriva in soccorso, affiancandosi rapidamente a Venere. Saranno loro a illuminare pensieri chiusi nell’angolo del pessimismo. Finalmente il vostro sguardo torna a scintillare su alternative professionali che parevano improbabili. Nessun giorno è uguale all’altro, esclamano. Marte annuisce, mentre entra nei Pesci, lui sa che dovete puntare oltre al verosimile. Parola chiave della settimana: superare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sale l’insofferenza. Mercurio entra in Gemelli e si affianca a Venere. Troppa superficialità nell’aria, commentate. Perché invece di alzare il sopracciglio non vi confrontate finalmente con la leggerezza? Potrebbe essere un nuovo indumento, come il cappotto nel racconto di Gogol, che riscatta dal grigiore del solito quotidiano. Una volta indossato, a differenza del protagonista, voi non ve lo farete rubare. La parola chiave della settimana: opportunità.

Oroscopo Branko 11 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete favoriti nella realizzazione di tutte quelle iniziative dove occorrono estro, genialità e fantasia, ma armatevi di pazienza, razionalità e determinazione. Chi avrà coraggio dovrà mettere fine a tutto quello che non funziona più. Marte aumenterà la vostra focosità, ma anche l’irascibilità. Utilizzate l’incredibile energia che vi pervade per creare il destino futuro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ottimi risultati sono previsti per questa settimana, anche se una certa fatica, arrivati a questo punto, è inevitabile: sarà meglio che tagliate le situazioni sentimentali che hanno perso senso e le collaborazioni troppo conflittuali. Dovete sentirvi liberi di agire e di amare come volete voi. In arrivo una grande serenità interiore frutto di gesti ragionati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se siete già in coppia l’effetto degli astri può ancora rendere difficile la convivenza, soprattutto perché non riuscite ad abbandonare i vecchi schemi di comportamento. Più disponibilità mentale e affettiva saranno l’arma per riportare l’armonia. La vostra professione prosegue stabile ma attenzione a non risultare troppo ingenui, ed eviterete qualche delusione anche nel lavoro.

Oroscopo Branko 11 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Settimana ideale per dare un assetto stabile alla vostra situazione economica, gli influssi sono favorevoli per concretizzare e chiudere vecchie questioni. Seguite l’impulso a espandervi in tutte le direzioni e non tiratevi indietro di fronte a incarichi e responsabilità. L’amore sarà un po’ messo da parte per via degli impegni, ma esiste. Questo è l’importante.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Malgrado pessimismo, problemi il o anche l’estremo ottimismo, possono lasciare il posto ad una maggiore sicurezza interiore che vi faciliterà la scalata verso la ripresa e la conquista di quella agognata tranquillità. I viaggi futuri saranno portatori di fortuna sia nel lavoro che nell’amore, guardatevi bene intorno: tantissime persone aspettano solo un vostro cenno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Eliminate il vecchio per far posto al nuovo, sotto qualunque punto di vista, amore, lavoro, finanze. E un periodo di riflessione, isolamento, introspezione. Attenti alle crisi esistenziali e alla scarsa autostima che vi affligge da sempre. Ricordatevi che cambiamenti e distacchi possono apparire ingiusti, ma nascondono sempre rinnovamento e un nuovo inizio!

