Oroscopo Branko 10 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Secondo l’oroscopo di Branko, oggi l’umore sarà molto alto. Ti aspetta una serata molto piacevole, all’insegna della spensieratezza

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo periodo ti suscita molte preoccupazioni, soprattutto dal punto di vista lavorativo ed economico. Oggi, come anticipa Branko, sarai chiamato ad affrontare delle questioni relative al conto e al patrimonio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi dovrai stare molto attento a non cadere nel tranello delle provocazioni. In caso contrario, come indica l’oroscopo di Branko, ti ritroverai a discutere per tutta la giornata. Sii prudente.

Oroscopo Branko 10 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il suggerimento che ti dà l’astrologo istriano Branko per la giornata di oggi è quello di staccare la spina dai problemi quotidiani. Prenditi del tempo da dedicare ad attività domestiche, che possono distendere i tuoi nervi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Come sostiene l’oroscopo di Branko, oggi avrai bisogno di più leggerezza. I giorni scorsi sono stati molto faticosi, ma preparati, perché a breve avrai Mercurio e Marte dalla tua parte e allora tutto cambierà.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi dovrai stare molto attento, perché c’è l’eventualità che tu possa vivere delle tensioni in famiglia. Come suggerisce l’astrologo Branko, dovai usare la massima cautela nel rapportarti con chi ti sta vicino.

Oroscopo Branko 10 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Piano piano si stanno smuovendo le acqua a livello lavorativo e tu potrai rimetterti in carreggiata. Oggi è molto probabile che ti venga fatta una proposta: il consiglio delle stelle è di firmare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): È un periodo molto pesante per te, che senti di dover combattere contro tutto e tutti. L’oroscopo di Branko per oggi ti consiglia prudenza nel gestire le finanze. Sii paziente, perché a breve la situazione migliorerà.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In amore recuperi terreno, lentamente. Dopo un periodo di alti e bassi con il partner, oggi, come preannuncia l’oroscopo di Branko, potrai goderti finalmente una serata all’insegna del romanticismo.

Oroscopo Branko 10 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Branko relativo a oggi ti invita a guardarti alle spalle. C’è qualcuno che non vede l’ora di farti le scarpe sul lavoro: sarà il caso di mantenere le antenne ben sollevate!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dopo una settimana molto impegnativa, finalmente potrai goderti una giornata in compagnia. Secondo le previsioni astrologiche di Branko nei prossimi giorni ritroverai maggiore leggerezza: devi solo tenere duro ancora per poco!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi per te l’oroscopo di Branko prevede alcune possibili difficoltà sul lavoro. Potresti imbatterti ai qualche nemico o rivale, pronto a metterti i bastoni tra le ruote: usa la massima cautela!

