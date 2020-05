Oroscopo Branko 9 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 9 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi, come indica l’oroscopo di Branko, è probabile che tu abbia a che fare con questioni legate ai beni familiari. Il consiglio delle stelle è di agire con molta prudenza, soprattutto se ci sono decisioni importanti da prendere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dovrai usare la massima cautela, perché queste non sono giornate facili. L’oroscopo di Branko ti incoraggia, oggi, a tenere le antenne ben sollevate, altrimenti correrai il rischio di farti ingannare da qualcuno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’è pieno fermento dal punto di vista lavorativo. Il tuo oroscopo relativo alla giornata di oggi ti incoraggia a guardarti bene intorno, perché le opportunità saranno davvero molte.

Oroscopo Branko 9 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa settimana ti ha portato un notevole miglioramento, sia in ambito lavorativo che in quello amoroso. Per l’oroscopo di Branko, oggi i Cancro single avranno ottime possibilità di imbattersi in nuovi incontri, molto stimolanti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi dovrai essere molto prudente, soprattutto in famiglia, perché il rischio di una crisi sarà molto alto. Secondo l’oroscopo di Branko sarai tu a reagire in modo eccessivo di fronte a un evento, forse legato al figlio, che non è poi così grave.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarai impegnato a risolvere una questione legata all’abitazione. Se devi valutare una scelta importante, l’oroscopo di Branko ti suggerisce di valutare bene e solo dopo agire di conseguenza.

Oroscopo Branko 9 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il lavoro, a poco a poco, riprende quota anche per te. Se stai cercando nuove opportunità, secondo l’oroscopo di Branko, oggi potrebbe essere una giornata molto interessante in tal senso: ci sono trattative all’orizzonte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il suggerimento che ti dà l’astrologo Branko per oggi è di aspettare. Non è il momento di prendere delle decisioni importanti o di azzardare una mossa rischiosa. Anche se hai voglia di cambiamenti, dovrai aspettare ancora un po’, se non vorrai rischiare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La Luna in aspetto benevolo, domani ti aiuterà a vivere una serata romantica. Se sei impegnato sentimentalmente, l’oroscopo di Branko ti consiglia di sfruttare questa opportunità e preparare una bella sorpresa per la persona che ami.

Oroscopo Branko 9 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Branko è molto promettente, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. I progetti che avevi in mente potranno regalarti molte soddisfazioni e oggi potresti trovare la strategia vincente per fare enormi passi in avanti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Queste giornate ti offrono belle opportunità in amore. Gli Acquario impegnati in un rapporto di lunga durata, potranno ritrovare la complicità di un tempo. Per i single, invece, si prospettano degli incontri molto intriganti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, sarà la giornata ideale per riprendere in mano degli interessi. Hai mai pensato di rimetterti in gioco e iscriverti all’università, e perché no, approfondire uno studio che ti appassiona da tempo?

