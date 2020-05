Oroscopo Branko 8 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Finalmente si riparte alla grande, soprattutto in amore. L’oroscopo di Branko anticipa per oggi una giornata molto stimolante: la Luna piena ti doterà di molta sensualità: approfittane per organizzare una serata romantica con la tua dolce metà!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi dovrai armarti di molta pazienza e un pizzico di cautela. Come preannuncia l’astrologo Branko, ci sarà una Luna piena piuttosto ostile, che potrebbe procurarti una bella dose di stress in più. Sii prudente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le stelle ti incoraggiano a mettere mano a un progetto importante oggi e portarlo avanti. Secondo Branko avrai ottime possibilità di raccogliere i frutti del tuo lavoro nei prossimi mesi.

Oroscopo Branko 8 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai recuperando terreno molto velocemente. Oggi, la Luna sarà in buon aspetto: la sua influenza toccherà soprattutto la vita sentimentale. Ti lasci indietro un periodo molto conflittuale, e puoi finalmente godere una rinnovata intesa con il partner.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’oroscopo di Branko relativo a oggi ti invita alla massima cautela: la Luna piena potrebbe causarti qualche momento di stress. Se avrai a che fare con qualche imprevisto famigliare, dovresti sforzarti di reagire in modo ragionevole. Non c’è bisogno di drammatizzare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’astrologo Branko ti dà un unico consiglio per oggi: firma ora! Con un oroscopo come questo avrai successi garantiti in ogni progetto che deciderai di portare avanti. Cogli al volo ogni nuova opportunità lavorativa senza timore.

Oroscopo Branko 8 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi potresti ritrovarti alcune questioni legate alla banca e ai soldi. L’invito dell’astrologo Branko è quello di fare molta attenzione e di ragionare bene prima di prendere una decisione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai ritrovando lo smalto di una volta. Dopo un periodo decisamente no, adesso sta riemergendo in te un forte desiderio di rivalsa. Oggi avrai voglia di metterti in gioco e non esiterai nemmeno un attimo di fronte a una situazione che ti costringerà a esporti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Si prospetta una giornata piuttosto stressante. Secondo l’oroscopo di Branko oggi potresti perfino fare i conti con una fastidiosa insonnia. Cosa ti guasta il sonno? Se ci sono ancora perplessità in amore, sarebbe il caso di risolverle.

Oroscopo Branko 8 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tu sei uno di quei segni che fortunatamente si rimetterà in moto molto presto, soprattutto sul lavoro. L’oroscopo di Branko anticipa per oggii l’eventualità di fare un incontro molto importante che potrebbe aprirti nuove prospettive.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi, cosa avverte il popolare astrologo istriano, ci sarà la Luna in aspetto negativo. È probabile che sentirai maggiormente la pressione degli ultimi giorni, soprattutto relativa alle questioni di lavoro. Forse dovresti rivedere alcune scelte fatte in passato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se l’amore ti crea ancora qualche cruccio, il lavoro, come indica l’oroscopo di Branko, porta regala belle soddisfazioni. Oggi qualche nato in Pesci potrebbe prendere in considerazione delle vie inesplorate da percorrere.

OROSCOPO BRANKO 7 MAGGIO 2020