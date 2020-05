Oroscopo Branko 7 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 7 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa settimana ti regalerà ancora molte belle emozioni in amore. L’oroscopo di Branko prevede per la giornata di oggi l’eventualità per i single di imbattersi in un’avventura o in un flirt. Cogli l’occasione al volo!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Come preannuncia l’astrologo Branko, oggi gli affari per te procederanno a gonfie vele. Dopo un periodo piuttosto pesante, finalmente sei ripartito molto bene, ma dovrai stare attento alla concorrenza. Non abbassare la guardia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):Tu sei il segno per eccellenza che ama le novità e detesta la quotidianità. Oggi, però, rischierai di vivere una giornata all’insegna della noia e della routine. Trova il modo di combattere la monotonia, impegnandoti in un progetto nuovo.

Oroscopo Branko 7 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi l’attenzione delle stelle si concentrerà sulla casa. Come anticipa l’oroscopo di Branko è probabile che dovrai affrontare alcune questioni pratiche legate alla tua abitazione. Sii prudente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi dovrai avere la massica cautela, perché ti aspetta un cambio di Luna difficile. Secondo l’oroscopo di Branko potresti sentirti particolarmente nervoso o fare le cose con molta distrazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko anticipa per oggi una giornata molto produttiva. Potrebbero arrivare nuove opportunità di lavoro da valutare con attenzione. Qualcuno penserà di fare un investimento importante. Muoviti con prudenza.

Oroscopo Branko 7 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La tua rimonta continua per tutta la settimana. Oggi le stelle ti regalano un invidiabile fiuto per gli affari. L’astrologo Branko ti esorta a non farti sfuggire questa occasione e a lanciarti in nuovi progetti lavorativi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti lasci alle spalle il periodo buio e sei pronto a tornare in carreggiata, più grintoso che mai. Oggi, come rivela l’oroscopo di Branko, sentirai nascere in te uno scatto di orgoglio e avrai voglia di recuperare il terreno perso negli ultimi tempi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi, come consiglia l’oroscopo di Branko, dovresti ritagliarti del tempo da dedicare a te stesso. È ora di fare chiarezza, guardarsi dentro e decidere come agire nei prossimi mesi. L’invito delle stelle è di farlo in questi giorni e non aspettare l’estate.

Oroscopo Branko 7 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti aspettano delle giornate molto positive, sia dal punto di vista lavorativo che da quello amoroso. oggi, in particolar modo, scoprirai di non essere solo. Potrai fare affidamento sul di alleati protettivi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Saturno nel segno ti mette in condizione di dover crescere. Secondo l’oroscopo di Branko oggi potresti ritrovarti di fronte una scelta molto importante, che coinvolgerà l’intera famiglia. Se sei un figlio giovane è probabile che tu decida di lasciare la casa dei genitori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Come anticipa l’astrologo Branko, oggi il lavoro procederà a gonfie vele. Potresti ricevere delle notizie, dei pagamenti inattesi oppure firmare degli accordi vantaggiosi. Il denaro finalmente comincia a circolare di nuovo!

