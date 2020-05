Oroscopo Branko 6 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Come preannuncia l’oroscopo di Branko, oggi sarà una giornata molto impegnativa per te. Metterai da parte gli altri affari e ti calerai a pieno nel ruolo di madre e moglie. Preparati a un martedì all’insegna della famiglia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi ti aspetta un buon recupero sul lavoro. L’oroscopo di Branko ti invita a rimboccarti le maniche, partecipare e rimetterti in gioco con fiducia. Presto arriverà anche Marte d are manforte!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La settimana comincia all’insegna dell’amore. Venere continua a stuzzicare i tuoi sentimenti e oggi, stando all’oroscopo di Branko, potresti imbatterti addirittura in un incontro passionale.

Oroscopo Branko 6 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I Cancro che hanno famiglia, oggi saranno particolarmente assorbiti da questioni legate ai figli e al coniuge. Sfrutta questo momento, perché man mano che maggio proseguirà sarai sempre più preso dalle questioni lavorative.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il lavoro ti rende ancora nervoso. Oggi potresti incontrare alcune difficoltà impreviste: in tal caso l’astrologo Branko ti invita a consultare altre persone, prima di prendere decisioni importanti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo periodo di grande fermento sul lavoro continua per te. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi sarai molto preso da progetti in corso. Continua con fiducia, perché i risultati arriveranno presto!

Oroscopo Branko 6 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questi giorni ti senti un po’ confuso. L’oroscopo di Branko ti incoraggia a sfruttare la giornata di oggi per ritagliarti del tempo e fare ordine mentale. Cosa vuoi portare avanti nei prossimi mesi?

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti stai trascinando un momento no che dura ormai da diversi giorni. Oggi potresti ritrovarti a rimuginare per tutto il giorno. L’invito che ti fa l’astrologo Barnko è di avere pazienza, perché a partire dal 12 la tua situazione prenderà una piega migliore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Finalmente ti lasci alle spalle le difficoltà delle ultime settimane e recuperi, piano piano, terreno. Oggi, come anticipa l’oroscopo di Branko, sarà un’ottima giornata per i rapporti interpersonali: favoriti, soprattutto, gli incontri e le alleanze.

Oroscopo Branko 6 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È iniziata a tutti gli effetti la tua rimonta. Adesso, come sostiene l’oroscopo di Branko, sei più forte rispetto ai giorni passati, merito anche delle difficoltà che hai dovuto superare in questo periodo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa settimana si preannuncia promettente, specialmente sotto il profilo sentimentale. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi l’amore chiamerà e tu sarai pronto per rispondere in maniera positiva. Preparati!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Queste giornate ti trovano piuttosto affaticato, sia in amore che sul lavoro. Oggi, come suggerisce l’oroscopo di Branko, dovrai fare leva su molta diplomazia per risolvere una controversia. Conta fino a tre prima di rispondere!

