Oroscopo Branko 5 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 5 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La coppia di pianeti Marte e Saturno nel segno dell’Acquario ti stimolano idee creative da realizzare. Oggi, come anticipa l’oroscopo di Branko, saprai farti notare grazie ad ambiziosi progetti in cantiere che coltivi da tempo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La settimana riparte con il piede giusto: l’oroscopo di Branko preannuncia per oggi dei progetti o concorsi da portare avanti. In concomitanza con le riaperture di molte attività, anche tu hai una gran voglia di ripartire.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’astrologo Branko prevede per oggi una serata amorosa insieme alla tua dolce metà. Il consiglio delle stelle è di organizzare una sorpresa al partner, all’insegna del romanticismo, perché con una Venere in così bell’aspetto non potrà che essere un successo!

Oroscopo Branko 5 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’influsso di alcuni pianeti pungolerà la tua voglia di scoprire cose nuove e incoraggerà strane curiosità. Urano ti spronerà ad aggiornare i profili social, mentre Nettuno ti spingerà a cercare delle opportunità lavorative in paesi esotici.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È ora di lasciarsi alle spalle la negatività della scorsa settimana. L’oroscopo di Branko ti incita, per la giornata di oggi, a cominciare a mettere mano ai tuoi progetti. Prima ti metti in moto, prima vedrai i risultati del tuo lavoro!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Secondo l’oroscopo di Branko, oggi sarai dotato di un’incredibile chiarezza di pensiero, tale da non passare inosservata al lavoro. Questo cielo continua a promuovere la tua scalata al successo: osa senza timore.

Oroscopo Branko 5 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Insieme al nostro paese, riparti anche tu e alla grande! L’oroscopo di Branko anticipa per oggi una rimonta su tutti i fronti: l’amore, il lavoro e le finanze. Se in passato hai avuto delle difficoltà che ti hanno angustiato, ora potrai ridimensionarli e affrontarli con più tranquillità. Fatti valere!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La settimana per te comincia decisamente con il piede sbagliato. Oggi, come indica l’oroscopo di Branko, avrai poca lucidità. La tensione di questi giorni potrebbe non farti ragionare con chiarezza, per cui le stelle ti invitano a usare la massima cautela.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi l’influsso positivo di Venere favorirà i tuoi rapporti interpersonali. Secondo l’oroscopo di Branko ti renderai conto di essere circondato da veri amici. Da persone che sanno esserci sempre nel momento del bisogno e offrirti la propria spalla su cui contare.

Oroscopo Branko 5 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Senza dubbio il tuo segno rientra tra quelli che ripartiranno alla grande con un ciel così libero da pianeti contrari. Oggi, però, potresti ritrovarti a fare i conti con chi esige troppo da te. Secondo l’astrologo Branko è arrivato il momento di imparare a dire qualche “no”.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi potresti sentirti un po’ frastornato o ansioso. Questo periodo di stravolgimento che stai affrontando ti mette a dura prova. Anche se tu sei il segno del futuro per eccellenza, non sempre è facile adattarsi a un cambiamento, nemmeno per te.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’oroscopo di Branko prevede per oggi una giornata significativa dal punto di vista lavorativo. Se stavi pensando di fare un investimento per un progetto che hai in mente, questo potrebbe rivelarsi il giorno ideale per ottenere quel finanziamento di cui hai bisogno.

OROSCOPO BRANKO 4 MAGGIO 2020