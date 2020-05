Oroscopo Branko 4 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Inizia per te un periodo proficuo sotto ogni punto di vista. L’oroscopo di Branko relativo a oggi ti invita a non restare con le mani in mano, ma a organizzarti. Così saprai cogliere al volo le nuove opportunità in arrivo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La giornata di oggi sarà all’insegna del relax e della passione. La tua settimana, secondo l’oroscopo di Branko, si conclude nel migliore dei modi, con un’intesa di coppia ritrovata, grazie a una piccola spinta da questa Luna in buon aspetto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’invito che ti fa l’astrologo Branko per oggi è quello di rilassarti di più. Hai avuto dei giorni molto faticosi e ora hai diritto a prenderti questa giornata per staccare la spina dai problemi quotidiani.

Oroscopo Branko 4 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Finalmente recuperi, anche se lentamente. L’amore ritorna protagonista della tua vita e, secondo le previsioni astrologiche di Branko, qualche Cancro single potrebbe riscoprire la voglia d’innamorarsi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’oroscopo di Branko ti incoraggia a dedicare la giornata di oggi al puro relax. Se rientri tra i nati in Leone che hanno dovuto fare i conti con molte tensioni negli ultimi giorni, sarebbe il caso che sfruttassi questa domenica per recuperare le energie consumate.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il mese di maggio ti regala una dose di lucidità in più nel lavoro in particolar modo, ma anche in amore. Sono in arrivo belle opportunità da cogliere al volo: tu dovrai soltanto scegliere!

Oroscopo Branko 4 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’oroscopo di Branko anticipa per te una nuova stagione, molto promettente. Con Venere piazzata in una posizione così favorevole, oggi i sentimenti ritornano protagonisti assoluti nella tua vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi, secondo l’astrologo Branko, potresti fare degli incontri che potrebbero rivelarsi molto utili in vista del futuro. Per cui, non sottovalutare nessun contatto che avrai, anche se virtuale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi ti sentirai disorientato: secondo l’oroscopo di Branko ci sono ancora diverse insicurezze in amore che non ti danno serenità. Cosa non ti convince del rapporto di coppia? Dovresti fare maggior chiarezza.

Oroscopo Branko 4 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Con un cielo così fortunato nessuno potrà fermarti adesso! Le stelle ti sostengono e permettono a qualsiasi progetto che decida d’intraprendere, che sia in amore o nel lavoro, di portarlo avanti con successo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’oroscopo di Branko relativo a oggi preannuncia alcune questioni pratiche da risolvere, che renderti ansioso. Qualche Acquario forse si ritroverà ad affrontare un problema legato a un conto in comune.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Secondo l’astrologo Branko questi giorni sono proficui dal punto di vista lavorativo ed economico. Oggi, in particolar modo, potrai contare su valide collaborazioni per portare avanti i tuoi progetti.

