Oroscopo Branko 3 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 maggio 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna e Venere in aspetto favorevole oggi saranno calamite che ti attrarranno verso la spensieratezza e il gioco. Secondo l’oroscopo di Branko una giornata all’insegna del divertimento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi, l’oroscopo di Branko anticipa una Luna molto positiva che favorisce la vita sentimentale. Cerca di gestire qualunque residuo di malessere interiore, perché non sei solo, l‘amore c’è!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questa giornata dovrai fare molta attenzione, soprattutto nei rapporti familiari. Il popolare astrologo istriano prevede l’eventualità di discutere in modo animato con un fratello o di restare deluso per un comportamento scorretto.

Oroscopo Branko 3 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’oroscopo di Branko relativo alla giornata di oggi evidenzia una bella ripartenza. Hai avuto dei momenti piuttosto faticosi, ma adesso puoi cominciare a guardare al futuro con nuovi occhi. Già da questo fine settimana capirai di essere circondato da affetti importanti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il cambio di Luna potrebbe metterti in difficoltà, non solo sul lavoro ma anche in amore. Potresti vivere dei pesanti contrasti: il suggerimento dell’oroscopo di Branko per oggi è quello di non essere troppo possessivo con il partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko per oggi ti invita a dedicare del tempo all’amore. Metti da parte le preoccupazioni legate alla vita pratica e organizza un momento romantico da condividere con la tua dolce metà.

Oroscopo Branko 3 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai Venere e Marte in ottimo aspetto: ti regaleranno maggiore affabilità. Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, sarai particolarmente disponibile e aperto nei confronti degli altri e i rapporti interpersonali ne beneficeranno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrai stare molto attento, perché il nervosismo potrebbe avere il sopravvento e farti esplodere da un momento all’altro. Il consiglio dell’astrologo Branko è quello di cercare conforto negli amici, gli unici in grado di calmarti oggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La giornata di oggi si prospetta piuttosto nervosa. L’oroscopo di Branko anticipa la possibilità di scivolare in qualche discussione accesa con il partner: sforzati di mantenere più calma possibile.

Oroscopo Branko 3 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’oroscopo di Branko preannuncia per oggi un cambio di Luna molto positivo. Se hai un progetto in corso o un affare è rallentato da complicati meccanismi burocratici, questo sabato potrai contare sull’aiuto degli astri per velocizzare la soluzione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La giornata inizia all’insegna di sensuali fantasie. Dopo una settimana piuttosto altalenante, ora recuperi terreno in amore. I single ritroveranno la voglia di fare nuovi incontri, anche virtuali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Marte e Venere sono in opposizione: oggi, secondo l’oroscopo di Branko, potresti sentirti particolarmente affaticato. È probabile che qualche nato in Pesci dovrà risolvere una questione legata a un ex coniuge.

