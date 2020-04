Oroscopo Branko 1 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 1 maggio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi, come indica l’oroscopo di Branko, Venere nel segno dei Gemelli si farà sentire e ti stimolerà i sentimenti. Avrai voglia d’innamorarti. Se sei single, non farti sfuggire l’occasione e buttati con fiducia nel mondo social.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’invito che ti fa l’oroscopo Branko per la giornata di oggi è quello di dedicare del tempo al puro relax. Negli ultimi giorni sei stato molto sotto pressione e adesso hai bisogno di ricaricare le pile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarai baciato dalla fortuna nelle relazioni. In questo periodo, come anticipa l’astrologo Branko, attirerai persone piacevoli, sarai in grado di crearti un ambiente simpatico. Approfittatene e cerca di conoscere nuova gente, anche online!

Oroscopo Branko 1 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se questa settimana è partita in sordina, da oggi in poi le giornate prenderanno una piega decisamente migliore. L’oroscopo di Branko preannuncia un possibile colpo di fulmine per alcuni Cancro single.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo alcuni giorni passati sottotono, da domani in poi il tuo umore sarà migliore. Ritroverai l’energia di sempre. Secondo l’oroscopo di Branko potresti perfino ricominciare a guardare al futuro con più ottimismo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il cambio di Luna previsto per oggi ti porterà delle occasioni d’oro sul lavoro da non lasciarsi sfuggire. L’oroscopo di Branko ti incoraggia a farti trovare pronto e a cogliere ogni opportunità al volo!

Oroscopo Branko 1 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lo stress che hai vissuto ultimamente ti ha metto a dura prova, sia moralmente che fisicamente. Il suggerimento che ti dà l’astrologo Branko è di approfittare della giornata di oggi per curare la tua forma fisica e depurare l’organismo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi ci sarà un cambio di Luna piuttosto ostile: le stelle ti invitano ad avere la massima accortezza nei rapporti, soprattutto in famiglia. Basterà una piccola banalità per farti perdere i controllo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, ritroverai la verve di sempre. E con l’ottimismo rinnovato, arrivano anche nuove opportunità per te, forse dall’estero. Non fartele sfuggire!

Oroscopo Branko 1 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Secondo l’oroscopo di Branko ti lasci alle spalle un inizio settimana da dimenticare. Da oggi in poi, però, potrai risalire alla china. Se hai avuto spese impreviste, sappi che chiuderai questa settimana con il bilancio in pari.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi la Luna sarà in aspetto ostile: potresti ritrovarti a fare i conti con alcuni contrattempi irritanti, legati alla casa. Il consiglio che ti à l’astrologo Branko è di Avere molta prudenza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il rapporto di coppia ti rende ancora incerto. Se in amore vivi dei momenti di perplessità, il lavoro sta procedendo a gonfie vele. I Pesci in cerca di un’occupazione potranno contare sul sostegno delle stelle e sfruttare la giornata di oggi per spedire curriculum.

