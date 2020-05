Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Qualcuno vicino a te sta tarpando le ali della tua libertà, e ti chiedi fin dove potrà arrivare. Non cercare di comprendere da solo tutte le circostanze. Chiedi un consiglio alle persone esperte che possono esserti di aiuto. I consigli che otterrai ci metteranno un po’ di tempo a dare i loro frutti, ma saranno comunque molto positivi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei sorpreso di te stesso, perché riesci a portare a termine dei lavori che pensavi di non saper fare. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere. Oggi ti senti in forma. Cerca però di non affaticarti, te ne potresti pentire più tardi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore. Cerca anche di migliorare dal punto di vista lavorativo.

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti è difficile capire da dove proviene tanto ottimismo, ma accettalo senza farti troppe domande. Tuttavia, nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due. Goditi la giornata e quello che ti offre, invece di aspettare il futuro, non sai esattamente che cosa ti aspetta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di tempo per vedere i frutti di questo cambiamento. Non avere fretta sul lavoro, le cose andranno meglio che a voler trattare tutto in una sola volta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Una persona vicino a te avrà bisogno del tuo aiuto ma è restia a chiederti aiuto, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta in amicizia.

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il periodo di incertezza e difficoltà che stai attraversando potrebbe bloccare la tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità che ci capitano.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, ma ogni tanto ti piace stupire chi ti circonda con nuove idee. Hai difficoltà a trovare una soluzione a qualche problema lavorativo e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Se tieni duro in questo periodo di difficoltà, vedrai che ne vedrai a breve i frutti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette. In questo momento le collaborazioni lavorative sono molto vantaggiose per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva. In amore cerca di conquistare presone intraprendenti come te, farete sicuramente scintille insiem. Questa opportunità non durerà in eterno, approfittane adesso.

Paolo Fox oroscopo 17 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai avviato un progetto in modo un po’ precipitoso, e oggi ti rendi conto di dover aspettare prima di poter continuare. In famiglia cerca di prendere in mano la risoluzione di alcuni problemi, i tuoi sforzi saranno ricompensati nel giro di qualche settimana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. In amore anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Anche in campo lavorativo è meglio aspettare qualche giorno, perchè il tempo ti permetterà di prendere la decisione migliore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi godrai di una grande influenza in famiglia, ma dovrai giocare bene le tue carte senza che alcune persone si sentano manipolate. Sarai molto impegnato sul lavoro non essere precipitoso e chiedi aiuto alle persone fidate.

