Oroscopo Branko 20 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 maggio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le stelle di maggio, specie questa settimana, possono aiutarvi a risolvere difficoltà arrivate con Giove, che potrebbero ripresentarsi quando torna Saturno, luglio. Iniziate con Luna nel segno, casa e famiglia, mercoledì Sole in Gemelli con Mercurio, seguito da Luna nuova nello stesso affaristico segno, si prevede successo. Chiusura o apertura sociale non impediscono la ricerca di un amore, se soli.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Verso la chiusura della vostra stagione astrale, che saluterete mercoledì con Luna nel segno e con lei inizierete il mese dei Gemelli, che per voi può avere vari significati, anche liti con fratelli e nipoti, cugini, cognati, ma il principale significato è un ritrovato successo professionale e finanziario. Tutti gli affari aiutati dalla fortuna di Giove, che pensa sempre alle donne sole e senza amanti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Tutto è estremo sotto questo cielo, arriva improvvisamente ma chiede tempo per sistemare cose che non vanno. Arriviamo al punto che non convince neanche voi: ambiente di lavoro, collaboratori, superiori. Così segnala la pessima presenza di Marte accanto all’ambiguo, velenoso Nettuno, ma potete riuscire, prevalere, vincere. Mercoledì Sole, Venere e Mercurio, venerdì Luna nuova personale: buon anno amore!

Oroscopo Branko 20 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È vero che quest’anno non cantiamo maggio come negli ultimi 40 anni, ma è la situazione generale che non ci permette di fare salti in alto e in lungo. Voi che siete un segno fantasioso, inventate qualcosa di eccitante per rendere più vivo l’amore, se non ce la fate ancora in campo pratico. Luna ancora in Ariete, pure domani, desidera chiudere il periodo poco stimolante e produttivo iniziato in primavera.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Alcuni influssi possono diventare pesanti per la vostra forma, salute, finora sotto pressione di Marte e ora di Saturno. La situazione è in miglioramento e riguarda anche altri settori, con l’inizio del mese dei Gemelli. Il Sole passa nel punto felice del vostro cielo e illumina Mercurio e Venere. Il 22, a partire dalle ore pomeridiane e fino a domenica 24, sotto gli auspici di Luna nuova, guadagnerete e porterete gioia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le coppie che hanno attraversato momenti di crisi devono ancora stare attente, la dissonanza tra Marte e Venere sarà più marcata dopo il 20, con Sole in Gemelli. Difficile stabilire quale rapporto avete con quel segno, governato da vostro Mercurio, in ogni caso si presenta nella vita quando sentite il bisogno di cambiare le vie verso il successo. L’azione diretta è la via migliore (lavoro, affari).

Oroscopo Branko 20 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non si può iniziare la settimana tranquilli come la situazione richiede, confusione in famiglia e di più nel lavoro, sembrano tutti protagonisti di un film di Almodovarsull’orlo di una crisi di nervi, donne e uomini. Non mangiatevi il fegato (Giove), la settimana vi riserva occasioni insperate, pure per affari finanziari. Stelle amiche.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Per fortuna che Gemelli c’è. Un notevole movimento positivo di stelle in quel segno, che vi somiglia più di quanto possiate capire, fa prevedere importanti novità in campo professionale, anche se la settimana inizia con Luna litigiosa. Riscossa prevista tra venerdì e domenica, si forma Luna nuova in Gemelli, vostro punto di partenza, rinascita, anche in amore. Marte vi travolgerà con la sua passione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siamo giunti al momento di una vacanza, meritate ferie, o almeno un breve periodo lontani dallo stress della vita quotidiana. Non ci sono estremi per prevedere una clamorosa rimonta, se ci sono già state crisi (non dipese da voi), perciò cercate di osservare, di ascoltare quello che dicono nell’ambiente. Marte e Venere, i due amanti zodiacali, ci hanno preso gusto, litigano tutti i giorni, ma la notte no

Oroscopo Branko 20 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Prepotenza delle emozioni, pure in famiglia. La settimana inizia con Luna ancora infiammata in Ariete, partite con la cautela e siate previdenti nelle questioni finanziarie. Sarà invece bellissima e produttiva Luna in Toro, mercoledì 20, quando il Sole passa in Gemelli e apre occasioni propizie per carriera, affari. Approfittate del favore che arriva dalle autorità, anche in cose legali. Passionalità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ora il blitz di Saturno nel vostro segno, dal 21 marzo scorso, farà vedere la forza positiva che riesce a dare non solo al lavoro ma a tutte le situazioni della vita, che vi sembrano irrisolte e critiche. L’ottimistica previsione è giustificata dall’eccezionale trigono con Sole in Gemelli dal 20, dove avete Venere e Mercurio e dove venerdì 22 nasce Luna nuova di maggio. Un fiume in piena la vita, il talento.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Cosa rappresentano i Gemelli nella vostra vita? Sono un segno doppio come voi, ma diventano grandi amici e complici, amanti un po’ instabili e stancanti, però suggeriscono dritte azzeccate per lavoro, affari. Nell’oroscopo occupano la casa IV, famiglia. Tutto quanto concerne la vita in casa, faccende immobiliari, campo ora molto favorito. Gli amanti trovano la casa dei sogni. Pieni di idee, ma agitati.

OROSCOPO BRANKO 19 MAGGIO 2020