Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La Luna non e’ piu’ nel tuo segno ma questo non vuol dire che la giornata sia conflittuale. Comunque, continuo a credere che questo sia un momento di rivalsa! Posso dare un’indicazione a tutti coloro che hanno qualche problema legale o finanziario: nei mesi di Giugno e Luglio si prevedono lotte, probabilmente per riuscire a ritrovare un equilibrio perso in passato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): con Giove e Marte favorevoli assieme a Mercurio, a me sembra un oroscopo importante, specialmente per le decisioni che riesce a farti prendere. Questo vale anche per i sentimenti, dove entro Agosto credo che tante famiglie o comunque tanti di voi dovranno fare qualcosa di importante.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Entro Luglio potresti completare un grande accordo! Avevo gia’ spiegato che dopo due anni difficili sarebbe arrivato un periodo migliore: strano a dirsi, perche’ usciamo tutti da tre mesi pesanti, con il blocco che c’e’ stato specie nell’ambito del lavoro, ma ora pare che tu sia di nuovo sulla cresta dell’onda!

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo un lunedi partito male, in maniera piuttosto nervosa, queste 24 ore ‘virano’ in positivo! Tra l’altro, anticipo che domenica 21 sara’ una giornata ideale per i contatti, per le relazioni. E chissa’ che una storia che nasce adesso non diventi qualcosa di importante nel corso dei prossimi mesi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sai che una certa situazione lavorativa puo’ cambiare: qui bisogna capire se e’ una decisione tua, se ci sono eventi che portano a cambiamenti oppure se semplicemente sei un pochino troppo agitato, nervoso. Se una persona, un gruppo, un collega non e’ stato leale con te, giustamente te la prendi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo momento devi semplicemente ritrovare un po’ di energie psicofisiche: e soprattutto, con Giove favorevole potresti fare buoni progetti in vista del futuro. Purtroppo ci sono tensioni in famiglia o sul lavoro, degli antagonismi con cui devi fare i conti ma fino ad un certo punto, perche’ tanto resti tu il vincitore!

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dopo una situazione astrologica un po’ confusa vissuta lunedi, in queste 24 ore ritrovi un po’ di ottimismo! La cosa bella del tuo segno e’ che anche nei periodi difficili riesci a trovare energia, riesci ad essere di nuovo pronto a metterti in gioco. Al momento direi che l’amore e’ forte mentre sul lavoro ci vuole prudenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Per fortuna cio’ che non ti manca e’ una grande dose di ironia, forse un po’ dissacrante, un po’ pesante, nel senso che quando dici qualcosa di ironico devi avere attorno persone che non se la prendono! In effetti, tu sai benissimo che quando ti dicono qualcosa che non ti piace te la prendi moltissimo

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei alla ricerca di una nuova emozione che pero’ questa volta riguarda il lavoro, nel senso che dal punto di vista amoroso forse non ci sono grandi stimoli oppure e’ gia’ tutto scontato. Se c’e’ un qualcosa che ti interessa cerca di portarlo avanti! Va detto, pero’, che Marte dissonante chiede un po’ di attenzione alla forma fisica: caviglia e gambe sono punti deboli!

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Devo dire che il tuo segno riuscira’ piu’ degli altri a superare il brutto periodo che c’e’ stato di recente; come? Cercando di reagire! L’unica cosa che non devi fare e’ chiudere con la realta’, potrebbe essere pericoloso!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Per te e’ molto importante avere un complice in amore, una persona con cui costruire un grande futuro! E devo dire che possono nascere grandi passioni, grandi amicizie, grazie a Venere e Saturno favorevoli che rappresentano anche una ‘molla’ positiva per tutti quelli che vogliono migliorare il proprio aspetto fisico o che vogliono fare qualcosa per sentirsi diversi dal passato!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dal punto di vista tecnico, lavorativo, pratico e dello studio, in questi due mesi di Giugno e Luglio sei certamente favorito, ma allo stesso tempo non e’ cosi facile parlare d’amore! E’ chiaro che ognuno ha la sua vita, da chi e’ solo a chi invece stenta a recuperare un rapporto e a ritrovarlo com’era tanti anni fa.

