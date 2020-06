Oroscopo Branko 16 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete il numero uno dello zodiaco, sempre entusiasta dell’amore e del lavoro, della vita, un eterno bambino che si lascia trascinare con gioia dal mondo che trova da solo. Siete un campione di Formula 1, ma anche un’aquila reale che vola alta oltre le vette delle montagne e grazie alla celebre vista acuta, plana decisa sulla preda e la conquista.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Spuntano occasioni di fortuna. Mercurio, come astro dei soldi, nel transito in Cancro è nella posizione migliore per voi. Vibra infatti in Casa III, suo settore dell’oroscopo, governa quindi pure le questioni scritte e i rapporti con le persone vicine, parenti. In particolare fratelli, sorelle.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siamo tutti sotto la cappa di Nettuno, che estende il suo vulnerabile influsso al mondo intero, aspetto per voi ambiguo per rapporti con l’ambiente professionale e, nel privato, porta a qualche ripensamento. Così è questo dio del mare con il tridente: la notte si fa un sogno e poi al risveglio una certa persona, non interessa più, o un lavoro, una sistemazione.

Oroscopo Branko 16 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rientrate in famiglia, rifugiatevi nel mondo degli affetti, parlate meno di voi, dei vostri problemi. Le parole sono più importanti che mai ora che avete Mercurio nel segno e Luna nel folle Ariete, non è facile tenerle sotto controllo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Arriva finalmente la notizia che aspettate, da un posto lontano, forse estero, così almeno fa pensare Luna passata in Ariete vostro settore dei viaggi, rapporti lontani, ma pure nuove conoscenze. In primo piano i rapporti con le donne, e non vale solo per gli uomini, avete qualcosa da sistemare con una figlia, sorella, cognata.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Quello che avete imparato durante le tempeste degli ultimi giorni in Pesci, nel linguaggio marinaro potrebbe corrispondere a: gettare l’ancora, navigare col vento in poppa, fare un altro giro di remi. Ci vuole ancora qualche giorno per riprendere tutto con la forza creativa che voi possedete, ma diciamo che le prove più difficili sono concluse.

Oroscopo Branko 16 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Tante sono le vostre qualità ma pure voi avete qualche piccolo difetto che vi portate dietro nella vita: non sapete selezionare le persone. Pensate agli altri, sanno farlo, vi prendono quando servite.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nettuno in Pesci, lo teniamo d’occhio dal suo ingresso nel 2011, cambia il mondo, è la fine di un’epoca. Nell’oroscopo invece va inquadrato nel settore che rappresenta, per voi è il campo V, il punto più alto, quello della fortuna.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I noti versi di Hikmet per la vostra situazione: Il più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora attraversato. Luna uscita dai Pesci oggi torna a bruciare in Ariete, accende la passione, che gli ultimi temporali di Marte-Nettuno non hanno permesso di ardere.

Oroscopo Branko 16 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Succede qualche volta anche al vostro razionale e prudente segno di sbagliare persone e obiettivo, spesso per un momentaneo eccesso di autostima, possibile con Luna in Ariete, oggi e domani. Non sprecate il vostro tempo, il talento, con situazioni bruciate in partenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non importa ciò che fate, ogni vostra iniziativa deve avere un tocco artistico, dice Venere musa della bellezza e dell’arte. Magnifica la donna Acquario, solare sotto questo cielo, porta la primavera nella vita di un uomo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Considerate di avere concluso la primavera ieri, con ultimo quarto e la congiunzione Nettuno-Marte, che ricorda i tempi della rivoluzione d’ottobre di cento anni fa, siete già in pole position per la nuova stagione.

